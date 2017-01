ALDE Constanța a stabilit listele de candidați la alegerile parlamentare

12:11:32 / 15 Octombrie 2016

GANDACII

Care va sa zica , toti membrii organizatiei lui ALDE Banias sunt trecuti pe cele doua liste . Interesant este ca recent , in Cuget Liber a aparut declaratia lui Banias ca regreta faptul ca a acceptat ca Chiru sa candideze pentru primarie . Dar ce conteaza , de atunci si pana astazi Chiru a devenit din brunet , blond . Ca asa-i in politica . Tinand cont de nr, celor propusi , putem aprecia numarul total al candidatilor de la celelalte partide .. In campanie vom vedea ca toti vor misuna prin oras ca gandacii dintr-o bucatarie murdara , oferind cetatenilor care inca nu s-au invatat minte , tot felul; de suveniruri provenite din marfurile provenite din surse suspecte si platite cu bani si mai suspecti . Am retinut si faptul ca ordinea definitiva pe liste se va stabili la Bucuresti in functie de " cotizatie " . Clasa politicianista nu poate fi schimbata peste noapte si in totalitate . S-o schimbam pe rand . Constantenii vor putea demonstra ca in sfarsit au inteles ceva si ca acest ALDE nu va lua nici un vot . Doar asa putem scapa de gandaci . Suntem o tara bolnava cu oameni bolnavi care inca nu inteleg ca nu mai pot fi ajutati de catre cei care au cauzar boala si care azi trec drept vindecatori . Sperante de mai bine nu sunt posibile atata timp cat politicianismul romanesc reprezinta puroiul total .