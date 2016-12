ALDE Constanța și UDTTMR au bătut palma pentru parlamentare!

ALDE Constanța și UDTTMR au semnat, joi, un protocol de colaborare în perspectiva alegerilor parlamentare, care vor avea loc în 11 decembrie. Liberal democrații constănțeni conduși de Mircea Banis și Uniunea lui Gelil Eserghep au spus că este vorba despre o înțelegere pentru scrutinul din decembrie, însă s-a discutat și oportunitatea continuării acestei cooperări. În cadrul unei conferințe de presă organizate la sediul ALDE, la care au mai participat președintele UDTTMR, Gelil Eserghep, fostul subprefect Ersun Anefi, care va candida pe lista ALDE la parlamentare, primarul Medgidiei, Valentin Vrabie, și senatorul Christian Gigi Chiru, senatorul Mircea Banias și-a exprimat dorința ca partidul să se claseze pe locul trei la alegerile generale. „Partidul nostru este un partid tânăr, are puțin peste un an de la înființare. Cu toate acestea, ALDE are performanțe, are suport peste pragul electoral la alegerile locale, primari, consilieri, vicepreședinți de consilii județene aproape în toată țara și potențial în organizații foarte mare”, a spus Banias. La rândul său, Gelil Eserghep a spus că „nu este căsătorie din dragoste“. „Situația în care am ajuns se datorează unor evenimente nefericite, neprevăzute, speculate de unii sau de alții, dar noi am avut o decizie pragmatică și am apreciat faptul că cea mai sinceră variantă a venit din partea ALDE, prin prietenul meu Mircea Banias. Și celelalte partide ne-au căutat, nu o să dau detalii, că nu am fost niciodată un „turnător”, au fost niște negocieri”, a spus Gelil Eserghep. Fostul subprefect Ersun Anefi se află pe locul doi pe lista ALDE pentru Camera Deputaților. În privința eligibilității postului, părerile sunt împărțite, însă Ersun Anefi este convins că va reuși să își reprezinte comunitatea, care, evident, va trebui să voteze ALDE la alegerile din 11 decembrie. „Vreau să fiu reprezentantul în Parlament al acestui județ, vreau să fac lucruri cât mai bune, să arătăm la centru faptul că oamenii din Constanța sunt foarte bine pregătiți și putem să atragem atenția asupra lucrurilor care se întâmplă la noi în județ. Am avut de curând, în calitatea de subprefect, parte de vizita unor reprezentanți ai Comisiei Europene, iar aceștia ne-au spus clar că, probabil, suntem cea mai frumoasă comunitate, iar conviețuirea interetnică este mai frumoasă decât oriunde în alt loc. Îmi doresc foarte tare să reprezint interesele tuturor cetățenilor județului Constanța. Nu în ultimul rând, un rol foarte important îl va avea comunitatea musulmană, un număr de 50.000 de persoane numai în Constanța. Faptul că ALDE ne-a oferit un loc pe care noi îl considerăm eligibil dovedește faptul că această comunitate este respectată”, a spus Ersun Anefi.