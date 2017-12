ALDE vrea o altă lege a răspunderii magistraților

Comisia specială parlamentară pentru modificarea legilor Justiţiei a făcut un pas înapoi într-un punct-cheie: răspunderea magistraților. În varianta inițială, în ceea ce privește răspunderea magistraților, se dorea ca Ministerul Finanțelor Publice să fie OBLIGAT să se îndrepte cu acțiune în regres împotriva magistraților vinovați de erori prin rea-credință sau gravă neglijență. În forma adoptată de Comisia specială, se stabilește că după ce prejudiciul a fost acoperit integral de către stat, în maximum un an de la decizia definitivă, statului, prin ministerul precizat, îi revine dreptul să se îndrepte cu acțiune în regres împotriva judecătorului sau procurorului care a cauzat prejudicii în cauză prin săvârșirea unei erori judiciare. Hotărârea a stârnit nemulțumiri în rândul coaliției de guvernare. Mai exact, ALDE nu susține forma actuală a răspunderii magistraților. „Vorbesc în numele ALDE. Nu este vorba de vreo ruptură în coaliția de guvernământ. ALDE însă nu a votat forma actuală a legii de răspundere a magistraților. Noi am votat în cadrul comisiei o altă formă a reglementării răspunderii magistraților, și anume obligația statului de a se îndrepta cu drept de regres împotriva magistraților care au încălcat cu rea-credință sau gravă neglijență legea, și am solicitat prin amendamentul nostru ca statul să plătească justițiabililor de îndată sumele de bani cu titlul de despăgubiri, nu în decurs de un an”, a declarat deputatul Steluța Cătăniciu la Antena 3.

Parlamentarul a punctat că ALDE s-a poziţionat de la început pentru modificarea celor trei legi ale Justiţiei, considerând că aceasta derivă din importanţa apărării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor din România, „care în ultimii ani au fost încălcate de un sistem ce a comis nenumărate abuzuri“. Ea a precizat că aşteaptă responsabilitate din partea puterilor legislativă şi judecătorească. „În cadrul comisiei, am fost de bună-credinţă şi am votat toate amendamentele pe care le-am considerat necesare în vederea întăririi independenţei Justiţiei. Însă trebuie să înţelegem toţi că nu putem vorbi de o Justiţie independentă atât timp cât nu va fi şi responsabilă. Independenţa Justiţiei fără responsabilitate înseamnă doar putere discreţionară, care am văzut ce poate genera! Aştept responsabilitate, în acest sens, din partea ambelor puteri: legislativă şi judecătorească“, a subliniat Cătăniciu.