„Alege viaţa” vs vitezomani

Acţiune în forţă a Poliţiei Rutiere, ai cărei agenţi au împânzit, vineri, tot judeţul. În cadrul raziei derulate la nivel naţional de Direcţia Poliţiei Rutiere, sub deviza “Alege viaţa!”, Serviciul Poliţiei Rutiere Constanţa (SPR) a scos, vineri, pe şoselele din judeţ, toate cele 18 radare pe care le are în dotare. Ele au fost amplasate în zonele cu risc sporit de producere a accidentelor rutiere: Ovidiu, Cernavodă, Murfatlar, Medgidia, Mangalia, Mihail Kogălniceanu, Lumina, Mamaia, Tuzla, Lazu. „Am scos maşinile de poliţie echipate cu radare în stradă pentru că era nevoie de o astfel de acţiune, mai ales că vremea frumoasă de afară îi îndeamnă pe coducătorii auto, dar şi pe motociclişti, să circule cu viteză foarte mare“, a declarat insp. Marius Ghiţă, purtătorul de cuvânt al SPR Constanţa. La acţiune au participat 42 de agenţi de la rutieră, şapte agenţi de la ordine publică, trei ofiţeri de la poliţia rutieră şi un ofiţer de la ordine publică. Poliţiştii spun că au fost scoase pe şosele toate radarele noi, respectiv 12, dar şi cele şase radare vechi, de tip Python. Acţiunea a început la ora 10.00 şi, doar în câteva ore, poliţiştii au dat peste 250 de sancţiuni, în valoare de 17.590 lei. 183 dintre acestea au fost date pentru depăşirea vitezei legale. De vineri, 11 şoferi au devenit pietoni, după ce maşinile pe care le conduceau au fost depistate de radar rulând cu o viteză cu mult peste limita legală. Unii dintre şoferi au avut chiar şi explicaţii pentru depăşirea limitei de viteză. „ Aveam 73 de km/h. Eu, de regulă, merg spre Medgidia şi o iau prin localitatea Valu lui Traian, iar acolo viteza legală este de 70 de km. Considerând că şoseaua are aceaşi construcţie, am zis că poate şi în Ovidiu viteza legală este 70 km/h. Nu am făcut-o în mod intenţionat sau în sfidarea legii. S-a întâmplat“, a declarat Ilie Ciocan, din Medgidia. În trafic au mai fost opriţi şi alţi conducători auto, deja cunoscuţi de poliţişti că apasă prea tare pedala de acceleraţie. Nicolae Belba, în vârstă de 26 de ani, circula cu 133 km/h pe Drumul Naţional 2A. Tânărul a mai avut suspendat permisul de conducere de două ori, tot pentru depăşirea limitei de viteză, dar a fost implicat şi într-un accident mortal, în luna august a anului trecut, în care un pieton încerca să traverseze şoseaua prin loc nepermis şi fără să se asigure. Acţiunea poliţiei i-a vizat şi pe conducătorii auto care nu purtau centura de siguranţă, vorbeau la telefon sau nu aveau asigurarea sau rovinieta valabile.