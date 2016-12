Alegem 32 de parlamentari UE

07:52:36 / 24 Mai 2014

O votam pe doamna Merkel

Alegerile europarlamentare sunt doar o formalitate! Cei 32 alesi pe spranceana de partide sunt decorul in care doamna Merkel tine Europa in stransoare! Si Romania! Pe mine ma lasa rece! As vrea sa nu le dau legitimitate! Anulare de vot! dar nu stiu cati gandesc ca mine!