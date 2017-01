Alegerea unui “prezidenţiabil” este o urgenţă pentru PNL

Senatorul liberal Tiberiu Prodan a declarat, vineri, că, în cazul în care viitorul preşedinte al PNL va fi şi candidatul partidului în alegerile prezidenţiale, “bătălia” pentru conducerea formaţiunii va fi “mai importantă”, iar congresul extraordinar va fi “interesant”: “Noi ştiam că unul va fi preşedinte de partid şi altul candidat pentru prezidenţiale”. El a apreciat, însă, că, în condiţiile în care preşedintele partidului va fi şi candidat la alegerile prezidenţiale, situaţia “se complică”. Pînă la acest moment şi-au anunţat intenţia de a candida pentru funcţia de preşedinte al PNL Călin Popescu Tăriceanu, Crin Antonescu şi Ludovic Orban. La rîndul său, vicepreşedintele PNL Crin Antonescu a declarat, vineri, la Şcoala de iarnă a studenţilor liberali, că una din urgenţele partidului este alegerea unui “prezidenţiabil”, menţionînd că acest lucru nu trebuie întîrziat, avînd în vedere că şeful statului se află în “pole position” şi are toate avantajele: “Traian Băsescu e în funcţie, oricînd doreşte să comunice ceva naţiunii o face cu greutatea celui cu funcţia supremă în stat şi are avantajele mediatice, psihologice, mediatice pe care le are o asemenea postură”. Liderul PNL a menţionat că, pe de altă parte, “într-o societate ceva mai lentă, mai conservatoare”, cum este societatea românească, “nu aşezi uşor pe cineva în poziţia de prezidenţiabil”, motivînd că “trece destul timp pînă cînd publicul larg îl percepe, se obişnuieşte, îl judecă pe candidat, în această postură de prezidenţiabil”. Potrivit liberalilor, PNL îşi va stabili candidatul la preşedinţie la un Consiliu Naţional care va fi convocat după congresul din martie. Crin Antonescu a mai declarat că grupurile de interese de care îi acuză Traian Băsescu pe liberali sînt “legitime”, menţionînd că viziunea liberală presupune un dialog permanent şi elaborarea unor politici în interesul acestor grupuri: “Spuneam de grupurile de interese, o propagandă destul de ieftină, dar de succes, pentru că foarte multe lucruri ieftine s-au vîndut în România. Nu credeam că după 2000 în România s-ar putea vinde un discurs simplist, populist. S-a vîndut extraordinar şi unul dintre nervii acestui discurs a fost acuzaţia adusă conjunctural nouă, ca liberali, în perioada de guvernare, de către cel mai strălucit fiu al ei, Traian Băsescu, că avem legături cu grupurile de interese. Grupurile de interese sînt legitime”. Pe de altă parte, el a vorbit şi despre lipsa de modele veritabile în politica românească, dînd ca exemplu pe şeful statului: “Noi nu avem, de pildă, azi, în România, un om politic care, indiferent de funcţia pe care ar avea-o sau nu, să fie un reper, o instanţă. Noi avem oameni politici de succes în măsura în care acced la putere şi la modă, în măsura în care capătă voturi. Avem, prin excelenţă, un fel de Batman, erou care joacă singur, îi bate pe toţi, care are scoruri foarte mari, care glumeşte, care face tumbe, care atacă, ia de la bogaţi şi dă la săraci, face ce vrea. Mă refer, evident, la Traian Băsescu. E un om politic de succes”. În opinia sa, Băsescu “nu a fost şi nu are cum să fie din păcate să fie un model sau cu atît mai puţin o instanţă”. Liberalul a menţionat că şeful statului poate face multe “numere de magician de circ”, cum ar fi “să-i ceară mapa profesională Noricăi Nicolai, să-i spună lui Mircea Geoană că nu vrea pe X ministru, să dea afară un ministru sau altul, să facă orice cu Emil Boc”.