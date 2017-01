Alegeri anticipate, în Portugalia

• Stânga în cădere liberă • Peste 9,6 milioane de portughezii trebuiau să voteze, ieri, în alegerile legislative anticipate care, cel mai probabil, vor face din premierul socialist Jose Socrates o nouă victimă politică a crizei economice şi vor confirma eşecul suferit de stânga europeană în lupta cu recesiunea. Sondajele de săptămâna aceasta au arătat că opoziţia de centru-dreapta a social-democraţilor lui Pedro Passos Coelho are între cinci şi opt puncte procentuale avans faţă de socialiştii aflaţi la putere, reunind în medie 36,6% din intenţiile de vot. Pentru a forma Guvernul, Passos Coelho va căuta sprijinul mai vechilor aliaţi din Centrul Social-Democrat, partid de dreapta, dacă urnele vor confirma predicţiile potrivit cărora cele două formaţiuni vor obţine împreună aproape 50% din voturi.

Dacă premierul Socrates este îndepărtat de la putere, dintre cei 27 de membri ai UE doar cinci state vor mai avea guverne conduse de stânga, Spania, Grecia, Slovenia, Austria şi Cipru. Socialiştii spanioli au suferit o usturătoare înfrângere în alegerile locale de luna trecută, pierzând 10% din voturi, ceea ce sugerează că şi ei vor pierde puterea la alegerile generale care urmează să aibă loc în martie anul viitor. În concluzie, doar patru state, reprezentând 4% din populaţia de jumătate de miliard a UE, ar mai rămâne cu o conducere orientată spre stânga. Tendinţa pronunţată a Europei de a se orienta către dreapta se reflectă cel mai bine în abordarea crizei economice, dar şi a subiectului imigraţiei, cât şi în tentaţia de a schimba centrul de putere de la Comisia Europeană către Consiliul European.

• Doi candidaţi, acelaşi viitor • Şi Jose Socrates, şi Passos Coelho au acceptat condiţiile de bază impuse de UE şi FMI pentru împrumutul de 78 de miliarde de euro. Înseamnă reduceri majore ale cheltuielilor publice în sănătate, educaţie şi pensii într-o ţară în care şomajul a ajuns la 11%. Jose Socrates l-a acuzat pe Passos Coelho că are o agendă radicală intenţionând să reducă finanţarea sistemului medical, între altele. Alegerile anticipate au fost convocate tocmai pentru că premierul Socrates nu a reuşit să treacă prin Parlament măsuri de austeritate dure. Recent, la o convenţie a partidului, Jose Socrates, premier din 2005, a fost întâmpinat cu aplauze şi ovaţii pe fondul sonor al muzicii din filmul „Gladiatorul”. Are 53 de ani, este de profesie inginer şi a fost ministru al Mediului. Este divorţat şi are doi fii adolescenţi. Face jogging zilnic, cultivându-şi o imagine dinamică. Se descrie drept un reformator liberal şi a introdus avortul la cerere în legislaţie şi căsătoria homosexuală într-o ţară majoritar catolică. Este la originea politicilor ecologiste care au făcut Portugalia una dintre cele mai avansate ţări în folosirea energiei regenerabile. În ceea ce-l priveşte pe Pedro Passos Coelho, liderul de 46 de ani al Partidului Social-Democrat s-a străduit în primul rând să se facă mai cunoscut în campanie: A fost deputat în anii \'90 după care în 2001 a absolvit studiile de economie la Universitatea Lusiada şi a intrat în afaceri. Campania sa a fost dezamăgitoare şi nu a reuşit să trimită un mesaj clar, dându-le oponenţilor ocazia să-l acuze că este neexperimentat şi ezitant, ceea ce pune la îndoială capacitatea sa de a face reforme dificile. Este căsătorit şi are trei fete.

Viitorul guvern deja se va confrunta cu greve ale muncitorilor feroviari şi ale personalului de zbor. Mulţi observatori politici au fost surprinşi că, în ciuda contextului economic foarte grav, campania electorală a fost mai superficială decât majoritatea campaniilor din ultimii ani. În loc să caute cauze şi soluţii la criza economică, naţiunea a preferat ca principalele partide şi candidaţii favoriţi să discute despre chestiuni mărunte şi să se lupte în sloganuri sterile de campanie. Marea parte a portughezilor au fost apatici în privinţa campaniei şi moralul le-a fost ridicat numai de câteva evenimente de campanie. Socialiştii au fost nevoiţi chiar să aducă imigranţi cu autobuzele pentru a-şi completa audienţa la mitingurile electorale. Totuşi, rata de aprobare a socialiştilor de circa 32% este destul de bună, după şase ani la putere, criză economică şi şomaj în creştere. În parte, tacticile premierului în exerciţiu Jose Socrates par să fi dat roade. În discursurile sale a avertizat în privinţa privatizărilor şi a reducerii beneficiilor sociale. Împovărată cu o datorie de 160 de miliarde de euro (93% din PIB), Portugalia a încheiat 2010 în recesiune, cu un deficit public de 9,1% din PIB şi un şomaj de peste 11%.