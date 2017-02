Alegeri anticipate la Mereni?

Epopeea reconstituirii Consiliului Local din Mereni pare să se termine cu alegeri anticipate. După ce primele două ședințe de refacere a componenței forului nu s-au putut desfășura legal pentru că aleșii PSD nu s-au prezentat, a treia întrunire convocată în acest scop a fost, mai degrabă, o simplă întâlnire între supleanții care ar fi trebuit să fie consilieri. Asta pentru că, deși social democrații s-au prezentat la ședință, au refuzat să voteze pentru validarea consilierilor locali, ceea ce aduce comuna în situația de a avea alegeri anticipate. „Supleanții de pe lista PSD s-au abținut de la validarea tuturor consilierilor pentru că nu au majoritate și vor să forțeze alegerile anticipate. Prefectul va trebui să trimită o solicitare Guvernului, care va trebui să hotărască data la care se vor desfășura alegerile anticipate. Răspunsul trebuie dat în maximum 90 de zile, timp în care comuna va funcționa fără Consiliu Local și fără buget aprobat”, a declarat, pentru „Telegraf”, viceprimarul Vasile Simonca (PMP). Nu de aceeași părere este primarul Silviu-Florentin Gârea (PSD), care a explicat gestul colegilor săi social democrați de a se abține în momentul în care s-a supus la vot validarea consilierilor locali. „Supleanții de pe lista PSD s-au abținut de la vot pentru simplul fapt că foștii consilieri social democrați, care au fost lăsați fără mandat pe nedrept, au atacat în instanță ordinul prefectului prin care întreg Consiliul Local a fost dizolvat în totalitate. E nedrept pentru că aleșii PSD și-au făcut datoria și s-au prezentat la toate ședințele pe care le-am convocat, inclusiv la cele care nu s-au constituit legal din cauza faptului că cei de la PNL și PMP nu au venit. Li s-a luat mandatul, printr-o interpretare greșită a legii, așa că supleanții din PSD au decis să se abțină de la orice vot până la o decizie definitivă a instanței”, a declarat Gârea.

PLÂNGERE PENALĂ PENTRU PRIMAR

Scandalurile dintre aleșii din Mereni nu se opresc în acest punct. Viceprimarul Vasile Simonca a anunțat că a înaintat o plângere penală pe numele primarului Silviu-Florentin Gârea, pentru că nu l-ar lăsa să își facă datoria. „După dizolvarea Consiliului Local, mi-a fost blocat accesul în birou și nu am mai primit salariul. Mi s-a spus că nu mai sunt viceprimar, deși eu știu că articolul 18 din Legea 393/2004 (Statutul aleșilor locali - n.r.) stipulează că viceprimarii nu își pierd funcția în momentul încetării mandatului Consiliului Local. Din acest motiv, am depus o plângere penală împotriva primarului, care nu mă lasă să îmi exercit atribuțiile”, a declarat Vasile Simonca. La rândul său, primarul Silviu-Florentin Gârea a spus că nu cunoaște existența vreunei prevederi legale care stipulează faptul că viceprimarul nu își pierde mandatul în momentul în care Consiliul Local este dizolvat. „Eu lucrez cu asemenea legi de 30 de ani și îmi e clar faptul că un viceprimar își pierde funcția odată cu mandatul de consilier. Dacă domnul Simonca știe altă lege, e problema dumnealui. Cât despre plângerea penală, consider că e dreptul fiecăruia să facă sesizări, pentru care își va asuma consecințele dacă faptele reclamate nu se confirmă”, a concluzionat Gârea.

