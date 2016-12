Alegeri anticipate... mai puţine dureri de cap pentru UDMR

Gyorgy Frunda crede că e prea târziu ca UDMR să mai iasă de la guvernare. „UDMR ar fi avut şanse mult mai mari să ajungă în Parlament cu mai puţine dureri de cap, dacă ar fi avut loc alegeri anticipate parlamentare. Acum e prea târziu să mai părăsească guvernarea“, susţine Frunda. UDMR a avut două ocazii de a părăsi guvernarea actuală, consideră Gyorgy Frunda. „Problema era când trebuia să părăsească UDMR-ul coaliţia. În două momente, ale ultimei moţiuni de cenzură şi la învestirea noului Guvern, eu am pledat pentru părăsirea coaliţiei, respectiv pentru alegeri anticipate. Eu cred că scurtarea acestei perioade de nesiguranţă, de incertitudine, de eforturi materiale ale populaţiei ar fi crescut şansele UDMR. Dacă am fi avut alegeri anticipate parlamentare în iunie întâi şi pe urmă am fi avut alegerile locale, UDMR-ul cred că ar fi avut şanse mult mai mari să ajungă în Parlament“, apreciază senatorul UDMR.