Alegeri cu năbădăi la liberalele constănţene

Filiala constănţeană a Organizaţiei Femeilor Liberale (OFL) ar fi trebuit, sîmbătă, să-şi desemneze conducerea, după ce funcţia rămăsese vacantă ca urmare a faptului că fostul lider al liberalelor, Aurelia Frîncu, a fost aleasă în Biroul Permanent Naţional al organizaţiei. Conducerea interimară a organizaţiei a fost asigurată de vicepreşedintele Irina Covacef, iar sîmbătă, pentru şedinţa de alegeri a sosit la Constanţa şi preşedintele OFL, Norica Nicolai. Însă, potrivit liderului PNL Constanţa, deputatul Gheorghe Dragomir, regulamentul PNL diferă de cel al OFL, iar el a descoperit acest lucru abia cu o seară înaintea anunţatei conferinţei de alegeri: “Pentru că nu am anunţat corect, aşa cum prevăd statutul şi regulamentul de organizare al OFL, am hotărît să amînăm aceste alegeri pentru că, practic, noi am anunţat o conferinţă de alegere a preşedintelui, ceea ce nu este corect. Trebuia anunţată alegerea întregii echipe. S-a constatat tîrziu că este o eroare. Sperăm ca, în iulie, cînd vor avea loc alegerile, să se desfăşoare în condiţii normale“. Acest punct de vedere a fost susţinut şi de liderul de la centru al femeilor liberale, senatorul Norica Nicolai: “Organizaţia de femei nu a respectat procedurile statutare cu privire la alegerea în raport cu noul regulament al Organizaţiei de femei, aprobat în 28 ianuarie. Pentru noi este foarte important să respectăm aceste proceduri, să nu existe contestaţii, pentru că dacă am fi procedat la continuarea alegerilor şi ar fi fost contestaţii, alegerile ar fi fost invalidate. Vom avea o discuţie în cadrul Biroului Naţional al partidului în acest sens. Prefer să ne mai întîlnim odată decît să nu respectăm nişte principii“.

Decizia preşedintelui Dragomir a fost contestată de unele liberale. Au existat voci care au spus că această întorsătură a fost făcută intenţionat, pentru a se pregăti terenul unei anumite persoane, care ar urma să obţină conducerea OFL. Ele spun că ar fi vorba despre Ani Alexa, membră a Biroului judeţean al OFL. Una dintre susţinătoarele acestei idei a fost Mariana Mircea, de la Cernavodă: “Domnul preşedinte este un laş pentru că a anunţat amînarea alegerilor şi a plecat. Nu a vrut să asculte şi părerea noastră. Nu şi-au dorit un lider pentru femeile liberale, ci o doamnă care să răspundă la semnalele organizaţiei judeţene. Organizaţia judeţeană nu agreează faptul că femeile sînt unite şi că au coloană vertebrală“. “Mi-e greu să vorbesc despre afirmaţiile colegei de la Cernavodă. Nu cunosc foarte multe despre organizaţia din Constanţa, iar eu nu sînt genul de om care să judece omul după afirmaţiile pe care le-a făcut“, a afirmat Norica Nicolai în legătură cu situaţia creată. Ea a mai spus că această neînţelegere poate fi considerată o “regretabilă scăpare“ şi că se poate trece peste ea. Întrebat cum comentează afirmaţia colegei sale de partid, Dragomir a răspuns că o astfel de atitudine combativă o caracterizează pe deplin pe liberala de la Cernavodă şi că spiritul combativ este folositor partidului.

Despre Constanţa, Norica Nicolai a spus că este unul dintre cele mai frumoase oraşe din ţară şi că s-au făcut foarte multe lucruri bune aici. “Astăzi voi părăsi Constanţa cu bucuria de a vedea un oraş care, pentru mine, este într-o prosperitate şi într-o creştere pe care nu am văzut-o în multe oraşe ale României“, a declarat liderul femeilor liberale. “Opinia mea este că un om politic responsabil pentru comunitatea lui trebuie să sprijine autorităţile locale indiferent cărui partid politic aparţin acestea, pentru ca mandatul să fie unul de dezvoltare“, a adăugat Nicolai.