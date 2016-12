Alegeri la Bărăganu, pe 1 mai

După efectuarea, în paralel, a două sondaje de către PSD şi PNL în comuna Bărăganu, Uniunea Social Liberală din judeţul Constanţa şi-a stabilit candidatul pentru funcţia de primar al comunei, post rămas vacant după decesul lui Constantin Benţea. Prim-vicepreşedintele Organizaţiei Judeţene Constanţa a PSD, Nicuşor Constantinescu, a declarat că, în urma sondajelor, cel mai bine s-a clasat Titu Neague, acesta fiind primul candidat comun al USL stabilit la nivel naţional. „Am ales un candidat comun cu dorinţa de a câştiga alegerile de la Bărăganu şi de a continua proiectele începute de fostul primar într-o comună plină de oameni harnici, de legumicultori, de florari. Încă din 2004 am încercat să dezvoltăm comuna prin reabilitarea şcolilor, grădiniţelor, refacerea infrastructurii. Este nevoie în continuare de proiecte pentru continuarea dezvoltării intrastructurii, printre acestea numărându-se pietruirea drumurilor, alimentarea cu apă, refacerea iluminatului public. De asemenea, este nevoie de locuri de muncă, iar acestea se vor crea prin programul de amenajarea a solarelor necesare dezvoltării agriculturii, care va demara în această primăvară cu ajutorul Consiliului Judeţean Constanţa. Candidatul stabilit de USL este apreciat în comună, fiind unul dintre gospodarii comunei”, a spus Nicuşor Constantinescu, care a declarat că Titu Neague va continua proiectele începute de fostul primar. Candidatul USL pentru Primăria Bărăganu a spus că, într-adevăr, în cazul în care va fi ales primar, se va axa pe pe proiectele începute de Benţea, în plus dorind să creeze noi locuri de muncă pentru locuitori. La rândul său, preşedintele PNL Constanţa, Gheorghe Dragomir, a spus că şansele ca USL să aibă primar la Bărăganu sunt foarte mari, în condiţiile în care, potrivit sondajelor, PDL a înregistrat un procent de doar 2,7% din opţiunile electoratului. Numai că sunt convins că portocaliii îşi vor concentra toate „forţele” şi prin alte „metode” de a avea şansă”, a spus Dragomir, care a fost completat de Nicuşor Constantinescu: “La Adamclisi, unde au fost, de asemenea, alegeri interimare, oamenii din comună au primit saci cu ciment, bani şi multe altele, astfel încât a ieşit un primar PDL, deşi fostul primar social democrat le-a reparat căminul cultural, şcoli, drumuri”. Pe de altă parte, Nicuşor Constantinescu a spus la Bărăganu va fi un vot politic, care va prefaţa alegerile locale şi generale din 2012. „Oamenii au ajuns în pragul disperării, mai ales la sate, unde constată că trăiesc din ce în ce mai prost. Ce ofertă economico - socială are Guvernul Boc în afară de tăieri de salarii, pensii şi majorări de TVA, o greşeală capitală pentru dezvoltarea unei economii? Din păcate, pe actuala Putere nu o interesează viitorul României, ci doar viitorul ei financiar. Eu doresc sancţionarea politică a actualei puteri”, a spus Constantinescu, care a criticat şi modul în care Guvernul a alocat fondurile pentru administraţiile locale, fiind favorizate primăriile conduse de PDL. La rândul său, senatorul Puiu Haşotti a spus că stabilirea candidaţilor comuni la alegeri este singura soluţie pentru ca lumea să înţeleagă faptul că USL este o soluţie serioasă. Potrivit unei hotărâri de Guvern, alegerea primarului în comuna Bărăganu va avea loc pe 1 mai.