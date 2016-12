Alegeri la UDTTMR

21:06:27 / 09 Ianuarie 2016

PENALII la conducere

Cu tot respectul , in statutul uniunii nu se specifica cumva cine poate si cine nu poate candida la alegeri ? Cumva tatarii sunt mai presus de lege ? Un condamnat definitiv poate candida ? Oare tatarii sunt pe felie cu psd-ul ? Au luat modelul Dragnea ? Cam multi penali in aceea gasca de tatari lacomi ? E un puscarias la Valul Traian , un condamnat definitiv la Constanta , un cercetat penal la Agigea . Apropo de milionul de euro ( pe an ) oferit de noi , contribuabili , cetateni acestei tari se duce doar la cei 420 de alegatori ? Cumva metropolitanul nu este in conflict de interese prestand servici fara licitatie pentru uniune ? Pacat de aceea natie de odinioara. Am multi prieteni intelectuali care nici in ruptul capului nu vor sa se afundenin mocirla uniunii. Multi au parasit uniunea cu un gust amar.