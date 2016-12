Alegeri parlamentare în Israel: Triumf pentru partidul premierului Netanyahu

Partidul Likud al premierului israelian în exercițiu Benjamin Netanyahu a câștigat alegerile parlamentare de ieri, în timp ce principalul său rival, Uniunea Sionistă a laburiștilor de centru-stânga, și-a recunoscut miercuri înfrângerea, relatează AFP, Reuters și DPA. După numărarea a 96% dintre buletinele de vot, Likud înregistra, potrivit postului de radio israelian, un avans de cinci locuri în Knesset (parlament), devansând Uniunea Sionistă, condusă de Isaac Herzog. Astfel, Likud a obținut 29 de mandate dintr-un total de 120, cât numără Knessetul, cu cinci mandate mai mult față de Uniunea Sionistă, care și-a asigurat 24 de locuri în noul for legislativ. Calculat în procente, Comisia Electorală Centrală a anunțat că Likud a obținut puțin peste 23% din sufragii, iar Uniunea Sionistă — puțin peste 19%. Dejucând predicțiile dinaintea scrutinului, Netanyahu, care și-a revendicat victoria în alegeri aseară, pare într-o poziție bună pentru a forma noul guvern și a obține astfel al treilea mandat consecutiv. Acesta ar fi, de fapt, al patrulea său mandat, deoarece el a fost șef al guvernului și între 1996-1999. 'Contrar tuturor pronosticurilor, noi am înregistrat o mare victorie pentru tabăra națională sub conducerea Likud', a afirmat premierul în exercițiu în fața simpatizanților săi la Tel Aviv. Acum, 'noi trebuie să construim un guvern puternic și stabil', a adăugat el. Premierul israelian în exercițiu și-a dat un termen de două-trei săptămâni pentru formarea noului guvern după victoria în alegerile parlamentare, a indicat partidul său miercuri într-un comunicat. Netanyahu a discutat deja cu mai mulți lideri de partid, în scopul de a accelera formarea noului guvern și a finaliza această sarcină în două-trei săptămâni, potrivit Likud.