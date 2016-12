Alegeri prezidenţiale amânate în R. Moldova

Parlamentul de la Chişinău a declarat nule alegerile prezidenţiale din 18 noiembrie, dar noua dată pentru votarea şefului statului nu a fost stabilită încă, din cauza neînţelegerilor din coaliţia de guvernare. Există voci care spun că scrutinul ar putea avea loc abia la primăvară. Potrivit preşedintelui Comisiei Juridice, Victor Popa, alegerile au fost declarate nule pentru că nu a fost propus niciun candidat. Până la a anunţa noi alegeri, e nevoie de operat modificări în legislaţie, care să prevadă în mod expres acţiunile în astfel de situaţii, a spus deputatul. Grupul parlamentar al comuniştilor a propus ca alegerile să aibă loc la 15 decembrie, dar majoritatea parlamentară a respins iniţiativa.

Marian Lupu, preşedinte al Parlamentului moldovean şi şeful statului interimar, a declarat vineri că îşi va depune candidatura pentru funcţia de preşedinte al R. Moldova, la următoarele alegeri. Lupu spune că nu şi-a înaintat candidatura la alegerile care ar fi trebuit să se desfăşoare vineri, pentru că nu era sigur că va fi susţinut de colegii din Alianţă. Însă democratul susţine că nu va mai pierde această nouă şansă. Grupul parlamentar al Partidului Democrat are 15 mandate de deputat, suficiente pentru înaintarea unui candidat în cursa pentru preşedinţie. Pentru a fi ales în această funcţie, Lupu are nevoie de votul a 61 de parlamentari. ”Am să merg în alegeri ca să spulber toate discuţiile, trebuie să testăm această Alianţă, dacă se ţine de cuvânt sau nu. Am să solicit să fiu înregistrat în calitate de candidat la funcţia de preşedinte pentru următoarele alegeri şi pentru a curma discuţiile contradictorii. Fals că mergem la anticipate, e o declaraţie mincinoasă. Iată argumentele: vom stabili o nouă dată pentru alegerile ordinare şi, chiar dacă pică, nu înseamnă că mergem la anticipate, deoarece avem o rundă de alegeri repetate şi dacă găsim o altă soluţie, avem timp suficient pentru a rezolva problema”, a explicat Lupu.