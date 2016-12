Alegeri prezidenţiale nerecunoscute în Transnistria

Peste 400.000 de alegători din regiunea secesionistă din estul R. Moldova, Transnistria, sunt chemaţi, duminică, la urne, la cel de-al cincilea scrutin prezidenţial, nerecunoscut pe plan internaţional. În cursa electorală s-au înscris şase candidaţi iar cu cele mai mari şanse sunt cotaţi actualul lider separatist, Igor Smirnov, şeful sovietului suprem (aşa-zisul parlament) Anatoli Kaminski şi predecesorul acestuia, Evgheni Şevciuk. Campania electorală a fost marcată de retragerea susţinerii Moscovei pentru Igor Smirnov şi apariţia mai multor informaţii compromiţătoare, mai ales în presa rusă, despre familia acestuia. Presa rusă a comentat că favoritul Moscovei în acest scrutin este Kaminski.

Indiferent de rezultatele aşa-ziselor alegeri prezidenţiale din Transnistria, există puţine şanse ca acestea să influenţeze în mod pozitiv negocierile cu Chişinăul şi procesul de reglementare a conflictului transnistrean, consideră experţii în domeniu. Alegerile nu vor aduce schimbări semnificative în regiune şi, cel mai probabil, actualul lider seperatist, Igor Smirnov, va ieşi învingător şi de această dată, a declarat analistul Victor Chirilă, directorul executiv al Asociaţiei pentru Politică Externă. În opinia sa, însă, este posibil ca Igor Smirnov să nu mai beneficieze de puterea politică pe care o are în prezent, în special din cauza faptului că nu mai are susţinerea Moscovei. Jurnalistul din regiunea transnistreană Ernest Vardanean, condamnat de Tiraspol, în decembrie 2010, la 15 ani de închisoare, sub acuzaţia de spionaj, dar graţiat în luna mai, de Igor Smirnov, consideră că este pentru prima dată când există o alternativă serioasă la actualul lider şi anume Anatoli Kaminski. El a atras atenţia, însă, că aşa-numita comisie electorală centrală de la Tiraspol este controlată de Igor Smirnov şi, cel mai probabil, alegerile nu vor fi libere şi corecte. Anatoli Kaminski este candidatul Moscovei la aceste alegeri, dar chiar şi dacă va ajunge la putere, nu înseamnă că vor fi înregistrate evoluţii spectaculoase în desfăşurarea negocierilor în problema transnistreană, a mai declarat Ernest Vardanean. Potrivit acestuia, Kaminski este mai flexibil, dar şi lipsit de voinţă, astfel că va fi doar un instrument în mâinile Moscovei. Autorităţile de la Chişinău nu recunosc aşa-numitul scrutin organizat de Tiraspol, dar urmăresc cu atenţie încălcările care au loc în regiune, a declarat şeful biroului pentru reintegrare din cadrul Guvernului, George Balan. Potrivit aşa-numitei comisii electorale centrale din regiune, la scrutinul de duminică vor fi deschise 259 de secţii de votare, la care sunt aşteptaţi aproximativ 405.000 de alegători.

ÎNCĂ O ANCHETĂ Autorităţile ruse au deschis o nouă anchetă penală împotriva fiului liderului transnistrean, Oleg Smirnov, inculpat anterior pentru delapidare de fonduri publice, pe care-l acuză de delapidarea unei companii private, a anunţat, vineri, Parchetul rus. Detectivii au descoprit că Oleg Smirnov a transferat, la sfârşitul lui decembrie 2008, pe când era director general la Torginvest, suma de peste 180 de milioane de ruble (peste 4,2 milioane de euro), pe care a delapidat-o din conturile Torginvest, prin facturi false şi a depus-o în contul său deschis la BusinessInvestBank din Tiraspol, a declarat Vladimir Markin, purtătorul de cuvânt al Comitetului rus de Investigaţii. Moscova intenţionează să îl dea în urmărire internaţională prin Interpol, în urma deschiderii acestui nou dosar penal. Omul de afaceri Oleg Smirnov, fiul cel mic al lui Igor Smirnov, este inculpat între-un alt caz de corupţie, în care este suspectat că a delapidat fonduri publice în valoare de 160 de milioane de ruble (peste 3,7 milioane de euro) împreună cu Oleg Brizitki, vicepreşedintele băncii din Tiraspol. Anterior, Marina Smirnova, soţia lui Oleg Smirnov, a fost citată de procuratura rusă să depună mărturie cu privire la infracţiuni comise împotriva Rusiei. De asemenea, procurorii au depus la Ministerul rus de Interne setul de acte necesar pentru aducerea forţată a lui Oleg Smirnov şi a complicelui său Oleg Brizitki din Cipru, dar şi în vederea stabilirii locului unde se află Marina Smirnov.