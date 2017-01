Alegeri primare la New York

New-yorkezii au votat, ieri, pentru aproximativ zece democraţi şi republicani, dintre care doi se vor înfrunta pe 5 noiembrie pentru postul de primar, deţinut de 12 ani de Michael Bloomberg. Oraşul este majoritar democrat, chiar dacă nu a mai ales un primar democrat de aproximativ 20 de ani, iar alegerile primare democrate au atras atenţia, cu atât mai mult cu cât, după săptămâni bune de campanie în care totul părea decis în avans, sondajele au luat-o brusc razna, plasându-l pe primul loc, cu un avans larg, pe cel pe care mulţi nu l-au creditat, cel mai de stânga dintre candidaţi, şi anume Bill de Blasio, mediatorul oraşului. Potrivit unui sondaj Quinnipiac publicat luni, de Blasio, care şi-a făcut campanie pe tema inegalităţilor şi care se prezintă drept un anti-Bloomberg, se bucură de 39% din intenţiile de vot, clasându-se cu mult în faţa opozanţilor săi democraţi. El cocheta, aşadar, cu pragul de 40%, care i-ar asigura din prima candidatura democrată la primărie. În cazul unui scor inferior acestui prag, va fi organizat al doilea tur, pe 1 octombrie. Într-o campanie în care atacurile de ultim moment sunt tot mai frecvente, Michael Bloomberg a pus capăt tăcerii şi l-a acuzat pe Blasio că duce o campanie rasistă şi de război al claselor. „Face apel la alegători utilizându-şi familia mixtă din punct de vedere rasial”, a denunţat primarul în exerciţiu într-un interviu pentru ediţia din weekend a săptămânalului „New York”. „Este ca şi cum eu aş insista asupra faptului că sunt evreu pentru a atrage votul evreilor. Iar strategia sa de a opune două oraşe este distructivă. Este foarte populist, foarte de stânga. Este o ruşine, pentru că am crezut întotdeauna că era foarte inteligent”, a continuat primarul în exerciţiu.

Bill de Blasio, în vârstă de 52 de ani, un latino-american, este căsătorit cu o afro-americană, Chirlane McCray, fostă lesbiană, foarte prezentă în campania sa. Ei au doi copii, fiul de 15 ani, Dante, fiind de asemenea implicat în campanie. De câteva săptămâni, de Blasio, care are 1,95 metri înălţime, repetă acelaşi mesaj, şi anume că, după 12 ani cu un Bloomberg miliardar şi plutocrat, el este singurul care va îndrăzni să schimbe direcţia. Va creşte impozitele new-yorkezilor care câştigă peste 500.000 de dolari pe an, pentru a finanţa grădiniţe destinate tuturor copiilor până la vârsta de 4 ani. El denunţă inegalităţile, povestea celor două oraşe şi politica controversată a percheziţiilor corporale (stop and frisk) a Poliţiei new-yorkeze, care îi vizează mai ales pe tinerii de culoare şi latino. La sfârşitul lui iulie, de Blasio se clasa abia al patrulea, cu 14% din intenţiile de vot, în spatele reprezentantului Anthony Weiner, preşedintei Consiliului Municipal, Christine Quinn, şi fostului controlor financiar al oraşului, Bill Thompson. Weiner se află, în prezent, la 6% în sondaje, în urma unor noi dezvăluiri, la sfârşitul lui iulie, despre mania sa supărătoare de a trimite mesaje de natură sexuală unor necunoscute. Christine Quinn, captivă în... costumul de moştenitoare a lui Bloomberg, în contextul în care două treimi dintre new-yorkezi aspiră să îl schimbe, se află la 18% în sondaje. Avansul iniţial al celei care aspiră să devină prima femeie şi prima lesbiană primar al celui mai mare oraş american s-a erodat săptămână de săptămână. Bill Thomson, înfrânt de Bloomberg în 2009 (50,7% la 46,3%) se afla luni la nivelul de 25% în sondaje, cu cinci puncte procentuale mai mult decât la precedenta anchetă Quinnipiac, din 3 septembrie.

Capacitatea fiecărui candidat de a mobiliza populaţia este esenţială, într-un scrutin în care absenteismul este, în general, foarte important. În tabăra republicană, în care sunt în cursă trei candidaţi, toate sondajele, începând din ianuarie încoace, îl plasează pe primul loc pe Joe Lotha, fostul preşedinte al MTA, Autoritatea transporturilor metropolitane new-yorkeze.