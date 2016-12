Alegerile au amânat şapte partide în Campionatul Judeţean de fotbal

15:52:21 / 25 Mai 2014

Dilema

Domnule Onita , sef al arbitrajului constantean cat timp te mai complaci in acesta situatie ingrata. Stii ca Ciuchita nu mai este dorit de echipe sa le arbitreze si dumneata il delegi in continuare. Chiar nu ti-ai dat seama ca este un tip conflictual si ca provoaca jucatorii pentru a obtine materiale banoase de pe urma batailor. ??? Cat timp mai tolerezi acest lucru . Ce s-a intamplat in ultimiiani cu arbitrajul constantean nu s-a intamplat in 20 de ani. Te-a vrut Avram sa conduci CJA-ul dar cu regret o spun ai distrus arbitrajul constantean .