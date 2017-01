Alegerile locale, cel mai probabil, pe 25 mai şi 8 iunie

Prezent aserară la postul public de televiziune, premierul Tăriceanu s-a hotărît să reacţioneze faţă de declaraţiile preşedintelui Traian Băsescu privind participarea militară a României în Ciad. Astfel, el a apreciat că afirmaţiile şefului statului au denaturat realitatea, deoarece nu există o decizie de angajare a militarilor români, ci doar un memorandum al Ministerului Apărării înaintat CSAT: \"Problema este tratată conform legislaţiei şi obligaţiilor României ca stat membru UE\". Şeful statului declara, săptămîna trecută, la acelaşi post public de televiziune, referindu-se la problema participării militare în Ciad, că nu va accepta ca România să fie angajată de un ministru de Externe şi al Apărării, euforici, în noiembrie anul trecut, fără mandat. Ministrul Apărării, Teodor Meleşcanu, a precizat, în replică, că Băsescu avea de o săptămînă nota elaborată de MAp şi MAE şi aprobată de premier în legătură cu participarea la misiunea din Ciad, iar subiectul a fost abordat în CSAT, dar nu a fost luată o decizie. Ministerul Afacerilor Externe a precizat că eventuala angajare a României în Ciad a fost comunicată la nivelul UE, sub rezerva aprobării ulterioare la nivel politic intern. Premierul Tăriceanu declara că trimiterea de trupe româneşti în Ciad nu a reprezentat o decizie a Guvernului şi nici un subiect abordat în discuţia cu preşedintele francez Nicolas Sarkozy, ci este menţionată într-un memorandum transmis CSAT spre aprobare. Un alt alt subiect “atacat” de premier a fost cel referitor la numirea miniştrilor Justiţiei şi al Apărării. Tăriceanu a apreciat că “situaţia conflictuală a fost ridicată de preşedintele Băsescu la rang de politică de stat şi este necesar ca şeful statului să renunţe la subiectivism, fiind greu de găsit miniştri care să îi fie simpatici acestuia”. El a arătat că a discutat de cîteva ori cu preşedintele despre nominalizarea Noricăi Nicolai pentru funcţia de ministru al Justiţiei, dar că atît el, cît şi şeful statului şi-au menţinut opiniile: \"Consider în continuare că nu există motive legale care să determine refuzul nominalizării\". Premierul a precizat că, după publicarea deciziei Curţii Constituţionale în cazul Nicolai, îi va trimite şefului statului nominalizările pentru Teodor Meleşcanu, la Justiţie, şi Radu Stroe, la Apărare, şi va aştepta reacţia Preşedinţiei. Tăriceanu a mai spus că primul tur al alegerilor locale din acest an va fi organizat, cel mai probabil, la 25 mai, iar al doilea tur de scrutin va avea loc la 8 iunie. El a arătat că discuţiile cu partidele legate de momentul organizării alegerilor locale sînt în desfăşurare. Primul ministru a declarat de mai multe ori că nu are în vedere amînarea alegerilor locale, programate pentru vara acestui an, singura sa grijă fiind ca acest scrutin să nu se suprapună cu perioada de desfăşurare a Campionatului European de fotbal.