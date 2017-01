Alegerile locale nu se vor suprapune cu Campionatul European de Fotbal

Preşedintele PDL, Emil Boc, a cerut ieri Guvernului stabilirea de urgenţă a datei alegerilor locale şi a calendarului electoral. În opinia lui, alegerile locale trebuie să aibă loc la termen, potrivit legii, în vara acestui an, în intervalul 25 mai - 9 iunie: \"Doar în condiţiile în care ar fi vorba de cutremure, sinistre deosebit de grave, catastrofe, legea permite prelungirea mandatului primarului\". Boc susţine că PNL încearcă să amîne aceste alegeri pentru luna noiembrie şi a cerut stabilirea grabnică a datei alegerilor locale şi a întregului calendar de desfăşurare a campaniei electorale, precum şi de depunere a candidaturilor. În replică, premierul Călin Popescu Tăriceanu a declarat că nu are în vedere amînarea alegerilor locale, programată pentru vara acestui an: \"Nu am o opţiune pentru a schimba data alegerilor locale, cu toate că şi acest subiect a fost vînturat în presă. Nu am discutat cu nimeni despre decalarea termenului pentru alegerile locale. Alegerile trebuie, în mod normal, să se desfăşoare la sfîrşitul lunii mai -începutul lunii iunie şi singura grijă pe care o am este să nu se suprapună cu Campionatul European de Fotbal. Nu sînt un pasionat de fotbal, dar ştiu că sînt foarte mulţi români pasionaţi şi trebuie să avem grijă să le dăm posibilitatea să vadă meciul, iar, în acelaşi timp, campania electorală să nu se desfăşoare în van\". El a precizat că i-a solicitat secretarului general al Guvernului să îi prezinte o notă privind data la care trebuie organizate alegerile locale şi a asigurat că hotărîrea în acest sens va fi luată \"în termen util\", astfel încît pregătirile să poată fi începute atît de administraţie, cît şi de partide.