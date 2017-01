Alegerile PDL Constanţa, la anu’

Tensiunea din cadrul organizaţiei PDL Constanţa este deja o obişnuinţă pentru membrii de partid, care probabil când vor da de normalitate vor avea un comportament foarte ciudat. Şedinţa de vineri a Biroului Permanent Judeţean al PDL Constanţa trebuia să stabilească datele alegerilor interne. Preşedintele interimar al PDL Constanţa a declarat că subiectele de discuţie au fost întâlnirea parlamentarilor constănţeni cu premierul Boc şi, la sfârşit, stabilirea datelor alegerilor în cele şase colegii uninominale unde alegerile nu au fost finalizate. „Le-am spus colegilor de partid mai multe detalii despre întâlnirea cu premierul Emil Boc, unde am dus solicitările primarilor în ceea ce priveşte finanţarea unor proiecte. Am discutat şi despre alegerile interne. Cred că nu mai este timpul necesar pentru finalizarea alegerilor la Constanţa, motiv pentru care am decis ca până la sfârşitul acestui an să finalizăm măcar alegerile în colegiile uninominale. Cel mai probabil în luna ianuarie vom fi în măsură să facem alegeri atât la organizaţia municipală, cât şi la organizaţia judeţeană”, a declarat Mircea Banias. La rândul său, deputatul PDL Constantin Chirilă a declarat că starea de interimat de la nivelul organizaţiei judeţene a permis unor membri ai BPJ să absenteze de la şedinţe. „Anumiţi colegi ai noştri nu au înţeles încă faptul că ei au intrat în politică fără a fi forţaţi să facă acest lucru. Cred că trebuie să legitimăm cât mai repede un BPJ ales prin votul oamenilor. Atunci cred că vom putea spune că am pus capăt problemelor din organizaţie”, a declarat Chirilă.