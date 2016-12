Alegerile pentru liderul religios al musulmanilor, amânate. Motivul este uluitor!

19:42:55 / 27 Martie 2015

Asta este adevarul

„Sunt informaţii eronate. Alegerile au fost anulate pentru că eu am depus o contestaţie, deoarece nu s-a respectat termenul de 30 de zile între ultima dată a depunerii candidaturii şi data alegerilor. Aşa scrie în statutut. Eu am depus la instituţie o contestaţie, am aşteptat patru zile, nu mi s-a dat nici un răspuns. După care am depus o contestaţie la Tribunal. După ce am depus această contestaţie la instanţă, s-a luat hotărârea să se anuleze alegerile, fără să se întrunească Şura-i Islam. Domnul Muftiu dezinformează şi-mi pare rău că există această dezinformare şi minciuna .