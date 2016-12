Aleksandar Boskovic nu mai este antrenorul principal al CSV 2004 Tomis

Eşecurile din disputele cu CSU Tg. Mureş, scor 1:3, şi Dinamo Bucureşti, scor 2:3, care au trimis formaţia CS Volei 2004 Tomis Constanţa pe poziţia a treia în clasamentul Diviziei A1 la finalul sezonului regulat, i-a nemulţumit pe oficialii echipei constănţene. Prima măsură luată de aceştia a fost despărţirea pe cale amiabilă de antrenorul sârb Aleksandar Boskovic, care a anunţat, ieri, în cadrul unei conferinţe de presă, că nu mai îndeplineşte funcţia de antrenor principal. „Nu mai sunt antrenorul formaţiei CS Volei 2004 Tomis Constanţa. Am avut un contract cu această echipă în care au existat obligaţii şi de o parte şi de alta”, s-a limitat să spună Boskovic, care va fi înlocuit de secundul Constantin Alexe. Conform preşedintelui echipei, Cristian Zgabercea, Boskovic va rămâne în cadrul clubului. „Boskovic rămâne la club şi va primi însărcinarea de a se ocupa de tineret şi de selecţii. Nu ne-am gândit cine ar putea veni în funcţia de antrenor principal. Cel care se va ocupa de pregătirea echipei este secundul Constantin Alexe. Nu ştiu dacă vom găsi pe cineva până la turneele finale”, a spus Zgabercea, care consideră că jucătoarele au şi ele o parte din vină pentru situaţia din clasament a echipei, iar o eventuală calasare pe locul doi va fi privită ca pe un eşec. „Nu suntem în obiectivele pe care ni le-am propus, dar cred că nu este totul pierdut şi se mai poate face ceva. La ce atitudine au avut jucătoarele în ultimele două săptămâni, cred că le-ar trebui o bombă atomică ca să le trezească dintr-o stare în care au intrat inexplicabil. Nu ştiu dacă va fi un impact foarte important asupra lor această schimbare. O clasare pe locul doi va fi un eşec, pentru că acest loc l-am ocupat şi anul trecut şi nu aveam atâtea vedete câte avem anul acesta. Cât timp jucătoarele vin să-şi ia salariul cu sacoşa nu pot avea înţelegere pentru jocul lor din ultima perioadă”, a mai declarat Zgabercea. Cu un deficit important în faţa echipei Dinamo Bucureşti, după înfrângerea suferită duminică, dar şi cu o formă sportivă mai slabă arătată în ultimele etape, CSV 2004 Tomis pare să nu se mai numere printre favoritele la titlul în acest sezon. „Favorită la titlu cred că este CSU Metal Galaţi, pentru că problemele lor sunt vânturate de un an şi jumătate. Mereu am trăit cu impresia că va pleca dricul de acolo, dar de fapt ei plecau cu maşina de nuntă”, a încheiat Zgabercea.