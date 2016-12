Alergăm după forța de muncă din Moldova și Ucraina

Tot mai mulți angajatori români anunță că vor să aducă în firmele lor muncitori din Ucraina sau Republica Moldova pentru că nu găsesc forță de muncă în țară, și asta în condițiile în care șomajul, în luna iunie, a fost de 6,7%. Un angajator bistrițean spune că a încercat să își aducă personal de peste hotare pentru a munci în cele două restaurante și în complexul de agrement pe care le are, însă misiunea este una extrem de dificilă, legislația punându-i numeroase piedici. „Moldovenii lucrează orice, sunt harnici și nu fac figuri. Vor să vină să muncească, însă legea este foarte complicată. Trebuie să le echivalezi studiile la București, trebuie să faci dovada că nu există niciun român care să poată fi angajat pe postul respectiv”, spune revoltat omul de afaceri. Un alt patron bistrițean, Dumitru Găvan, susține că românii nu vor să lucreze atâta timp cât primesc ajutoare de șomaj. ”Preferă să stea acasă și să ia bani. Am fost la târgul de joburi, am stat acolo trei ore, aveam posturi și de femeie de serviciu și de bucătari pe care îi calificam eu și m-au contactat două femei care au vrut doar să le pun ștampila că au stat de vorbă cu mine ca să își primească înapoi carnetul de șomaj”, se plânge el. Și el se gândește serios să aducă muncitori din afara țării, însă i se pare extrem de complicată legislația legată de dreptul de muncă al celor care sunt din afara comunității europene.