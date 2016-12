Alergia, o boală modernă!

Este evident că ne aflăm într-un secol al... poluării, stresului, luptei cu timpul, obsesiei igienice. Astfel că organismul biologic este afectat atât de tare, încât se conturează din ce în ce mai mult o nouă dominare a unor boli considerate neglijabile până acum: alergiile, cancerul, depresiile şi anxietatea, stresul informatic şi bolile autoimune. În ceea ce priveşte alergiile, omul modern este mai izolat ca niciodată şi prins în plasele societăţii moderne (serviciu, televizor, jocuri, socializare virtuală etc), sunt de părere specialiştii. Această izolare expune repetat organismul la alergenii din clădiri (praf, mucegai, păr de animale etc). Igiena exagerată, agresiunea organismului cu substanţe chimice şi consumul de alimente tratate chimic reprezintă o parte importantă din factorii declanşatori ai apariţiei bolilor alergice. Din cauza igienei exagerate, sistemul imunitar nu mai este direct angrenat în lupta cu microbii şi devine mult mai sensibil la substanţele banale cu care intră în contact, ducând în final la alergii. Specialişti ai filozofiei transcendentale spun că acelaşi comportament excesiv faţă de grija corporală o aveau egiptenii în perioada antică. Ei susţin că există o ciclicitate atât istorică cât şi spirituală a omenirii, iar acest comportament narcisist este justificat pe deplin. Bolile alergice devin de la an la an mai frecvente, în prezent estimându-se că aproximativ 20% din populaţia mondială şi 25% din populaţia europeană suferă de alergii, persoanele afectate fiind de orice vârstă dar cu precădere copii, adolescenţi şi adulţi tineri. Este o boală modernă, considerată boala secolului 21. Se estimează că în acest ritm, în viitor, unul din doi oameni va avea o afecţiune alergică.