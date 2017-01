Alerta cu bombă de la mall-ul bucureșten a fost falsă. Poliţiştii nu au găsit colete suspecte

Poliţiştii au încheiat verificările la centrul comercial Park Lake, nefiind găsit niciun colet suspect. Cercetările au durat peste trei ore, timp în care pirotehniştii au căutat obiecte suspecte, după ce o persoană a anunţat la 112 că a amplasat mai multe dispozitive explozive în mall.

O persoană a apelat, sâmbătă, numărul de urgenţă 112, anunţând că în centrul comercial Park Lake a fost amplasată o bombă, la faţa locului intervenind pirotehniştii Poliţiei Capitalei. Clienţii au fost evacuaţi. Apelul a fost efectuat la numărul de urgenţă 112 în jurul orei 15.00, fiind utilizată o cartelă prepay. Persoana care a sunat a anunţat că a plantat mai multe dispozitive explozive în centrul comercial Park Lake. La faţa locului s-au deplasat pirotehnişti ai Poliţiei Capitalei, aceştia începând verificările după ce mall-ul a fost evacuat.

"A venit un agent de securitate şi ne-a spus să ieşim în trei secunde că e o alertă. Lumea nu îşi dădea seama ce se întâmplă, copiii plângeau. Apoi am auzit că ar fi bomba. Ne-au rămas lucrurile înăuntru, aşteptăm să intrăm să le luăm", a declarat Alexandra, angajat al unui magazin din incinta centrului comercial.

"Eram la cumpărături, lumea a început să se agite, fugeau cu carucioarele de cumpărături. Am ieşit afară şi am văzut poliţie, salvare, pompieri. Zic că ar fi alerta cu bombă, dar cel mai probabil e o alarmă falsă", a declarat Remus, client al centrului.

"Am venit cu familia la mall, am ajuns şi nu ne-au lăsat să intrăm, ne-au zis că e bombă. Văzusem poliţia pe stradă, dar nu ne-am gândit că are legătură cu mall-ul", a spus un alt client.

După aproximativ două ore, angajaţilor centrului li s-a permis accesul pentru a îşi lua lucrurile.

Poliţia Rutieră a închis circulaţiei bulevardul Liviu Rebreanu, acesta fiind redeschis după aproximativ o oră.

După mai bine de trei ore, verificările s-au încheiat nefiind găsit niciun colet suspect.