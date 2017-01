Alertă de atac la sediul Parlamentului din Ankara

22:19:30 / 18 Iulie 2016

se clatina siguranta Europei ?

Se strange cercul conflictelor in jurul Europei. Ele nu sint intimplatoare ci sint dirijate si cu scop precis. O Europa dezbinata este o Europa slabita si instabila. Dezbinati si necoordonati, europenii pot cadea unii dupa altii victimele oricaror atacuri. Englezii parca ar vrea sa destabilizeze continentul si se pun la adapost prin autoizolare evadind din UE. Politica englezilor cea a strutului de a-si ascunde capul in nisip cand leul al ataca direct ar putea fi periculoasa. Ei sperind ca un eventual prapad peste Europa sa nu ajunga pina la ei. Greu de crezut caci ei sint cei cautati fiind capul rautatilor din ultima vreme. Europa se doreste destabilizata iar apoi Asia sau invers ori amindoua deodata. Tot mai mult se vede ca UE-ul singur este totusi mult prea putin. O formula de extindere care sa cuprinda si Asia ar trebui luata in calcul pentru viitor. O formula de colaborare mai stransa intre Europa si Asia poate insemna o siguranta mai mare pentru amandoua continentele. Altfel pot cadea amandoua una dupa alta. Conflictele mentinute in Eur-Asia inseamna siguranta Americii.