Alerta de securitate de la Casa Albă a fost anulată - Update

Alerta de securitate de la Casa Albă, declanşată astăzi de un zgomot puternic, chiar în momentul în care preşedintele Barack Obama şi familia sa se pregăteau să plece cu elicopterul, a fost anulată, relatează Reuters. Un purtător de cuvânt al Secret Service a afirmat că un fast-food mobil a luat foc în apropiere. New York Times a relatat că aproximativ în acelaşi timp cu incendiul, un câine special antrenat a detectat un vehicul suspect din apropiere, deşi nu părea să existe vreo legătură între cele două incidente. Vehiculul suspect era verificat de forţele de securitate. Potrivit postului de radio local WTOP, Secret Service a precizat că incendiul din apropierea Casei Albe nu este considerat o ameninţare serioasă, iar situaţia este sub control. Anterior, presa a relatat că un zgomot puternic a determinat agenţii Secret Service să mute jurnaliştii de la Casa Albă în sala de conferinţe şi să închidă uşile, iar clădirea a fost blocată. Obama şi familia sa nu se aflau în acel moment pe peluza de sud a reşedinţei prezidenţiale. Aceștia urmau să plece cu elicopterul de la Casa Albă spre baza aeriană Andrews, pentru a lua avionul Air Force One spre Selma, în statul Alabama, unde se comemorează 50 de ani de la un marş pentru drepturile civice. Jurnaliştii au informat că preşedintele şi familia sa au plecat ulterior cu maşina spre baza aeriană Andrews.