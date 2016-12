Alertă! Explozie la un bloc din Medgidia!

Autoritățile au intrat în alertă vineri dimineață. Ora 07.15! Un apel primit la 112 anunța faptul că o explozie puternică s-a produs la un bloc de garsoniere din Medgidia. Deflagrația a fost urmată de un incendiu! Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dobrogea" a mobilizat imediat la fața locului două autospeciale de stingere cu apă și spumă. Medicii SMURD au intervenit prompt. Între timp, 80 de oameni aflați în blocul de pe strada Plevnei au fugit din clădire. În garsoniera în care s-a produs nenorocirea locuia un bătrân în vârstă de aproximativ 80 de ani. Din greșeală, acesta a lăsat butelia deschisă, timp în care s-a acumulat gazul la interior. Omul a aprins apoi un ochi de la aragaz pentru a-și încălzi o oală cu mâncare. A fost momentul în care a avut loc explozia. Din fericire, bătrânul a scăpat cu viață și a fost transportat de urgență la Unitatea de Primiri Urgențe din Medgidia. De acolo a fost transferat apoi la Spitalul Județean Constanța. Acesta a suferit arsuri de gradul 1-2 pe aproximativ 30% din suprafața corpului.

UN PERICOL ANUNȚAT?

Militarii au reușit să stingă rapid flăcările din garsoniera în care s-a produs deflagrația. Acum, bieții oameni care locuiesc în acea clădire au rămas cu daune ireparabile.

„Eram afară când am auzit o bubuitură puternică. Balconul meu și cel al vecinului în vârstă de 80 de ani au fost spulberate de explozie. Norocul a fost că am decis să ies să iau o gură de aer afară și nu am fost pe balcon. Acum nu mai vorbeam cu voi! Noi cei care locuim aici suntem oameni cu o situație mai modestă. Avem crăpături mari în pereți și nu știu dacă mai putem sta aici în siguranță. Gândiți-vă că toate bunurile din garsoniera mea au fost distruse și în aceeași situație sunt și alți vecini. Sper să primim un ajutor de la primărie. Să vină cineva să ne sprijine! Este important de știut faptul că am scris adrese la primărie prin care am anunțat faptul că vecinul nostru bătrân care locuiește singur în casă este un real pericol. Am scris că acest om este bolnav și suferă și de amnezie și oricând poate să producă o tragedie, cum ar fi să lase o butelie deschisă", a declarat George Florin Ionescu, un locatar din blocul afectat.

