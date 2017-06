ALERTĂ! Ministerul Justiției a publicat numele celor care au vizitat arhiva SIPA

08:04:22 / 26 Mai 2017

mestecati,rumegati,regurgitati

Iar ne dau ,,jurnalistii sub acoperire''de rontait presa garnisita cu ,,fake news''.Comisia aceea de studiere a dosarelor securitatii si-a pierdut importanta si efectul a fost un mare fass.Cativa au avut curiozitatea sa vada cine i -a supravegheat,au vazut ,s-au mirat ,unii au cazut in deceptie si a trecut.Si cu asta ce s-a facut? S-a luat de la inceput .Servicii secrete multiplicate, cu noi denumiri,dotare cu tehnica super,Big Brather in continua maturizare,acum nu se mai numeste ,,turnator''ci,denuntator. Mai mult a aparut o noua specie de infractori ,,coruptii si corupatorii''.In lumea buna se numesc lobisti ,agenti de influienta ,sponsori Acum ,ce este drept, poti sa injuri Presedintele fara consecinte imediate,dar nici viitorul nu -ti suna bine .Si, ca societatea periferic europeana sau mai bine spus marginas europeana,sa fie mai in siguranta si cu o protectie operativa d.pv al securitatii impotriva ursului rasaritean ce incearca sa rupa lantul ,s-a mai infiintat ,la vedere,un serviciu international de contrainformatii.In continuare, dupa scandalul schimbarii becului in arhiva cu MAI,se pregateste omul si momentul schimbarii becului in arhiva proaspatului serviciu contraiformativ international.Pana atunci ,rumegati arhiva securitatii,cititi-o pasta a MAI ,deocamdata, trebuie sa urmeze a SRI,si asteptati pe cea ...exotic internationala.