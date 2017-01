Alertă radioactivă la Constanţa!

FBI LA CONSTANŢA!! Poliţiştii de frontieră constănţeni, supervizaţi de specialişti din cadrul FBI, au interceptat, ieri, două vehicule suspectate că transportă substanţe radioactive. Alerta a fost dată după ce senzorii din cele două dube cu ajutorul cărora poliţiştii formaseră un filtru rutier au detectat valori anormale de radiaţii. Echipele de intervenţie au izolat rapid zona şi, înarmaţi cu tehnică de ultimă generaţie, au verificat cele două vehicule. Chiar dacă a fost vorba doar de un exerciţiu, intervenţia echipelor Inspectoratului Judeţean al Poliţiei de Frontieră (IJPF) Constanţa nu a fost una relaxată, întrucât poliţiştii constănţeni au vrut să le arate specialiştilor FBI care au susţinut sesiunile de pregătire, că cele cinci luni de training nu au fost în zadar. La scurt timp după ce au început verificările vehiculelor suspecte, poliţiştii de frontieră au reuşit să identifice locul în care au fost plasate materialele radioactive. Analiza ulterioară a arătat, însă, că cele două maşini transportau materiale care emit radiaţii naturale. „Sunt unele materiale şi fructe, cum ar fi plăcile de gresie şi bananele, care emit în mod natural radiaţii. Sunt valori de radioactivitate mică dar faptul că au fost descoperite arată buna pregătire a poliţiştilor de frontieră constănţeni“, a declarat ofiţerul care a supravegheat intervenţia. „Pregătirea a început în cursul lunii ianuarie şi se finalizează cu acest exerciţiu practic, urmând ca mijloacele de detecţie să fie repartizate în zonele unde ar putea fi depistate situaţii de trafic ilegal de substanţe nucleare şi radioactive. Aceste zone încă nu au fost stabilite, însă în mod cert zona portuară va fi una din zonele vizate. Am utilizat aceste mijloace de detecţie şi într-o situaţie reală. Mă refer aici la situaţia de pe 21 aprilie când am făcut verificări în rada exterioară şi la dană pentru nava sosită din Japonia“, a declarat cms. şef Adrian Burcea, purtătorul de cuvânt al IJPF Constanţa.

SECOND LINE OF DEFENSE. Programul „Second Line of Defense“ (SLD) destinat detecţiei la frontieră a materialelor nucleare şi radioactive în vederea prevenirii traficului ilicit cu aceste produse reprezintă un program ce urmăreşte dotarea a 600 de puncte de trecere a frontierei din peste 30 de ţări ale lumii cu echipament specific. În România, programul este implementat cu sprijinul Departamentului Energiei (DOE) din cadrul Guvernului SUA şi reprezintă o donaţie a guvernului american, a cărei valoare se va ridica la 150 milioane de dolari. SLD prevede, în principal, instalarea unor portal - monitoare ce detectează radiaţii gama şi neutroni. Sesiunile de pregătire, la care au luat parte 20 de poliţişti de frontieră din cadrul IJPF Constanţa, au fost susţinute de experţii FBI, reprezentanţi ai Departamentului Energiei din SUA şi din cadrul Laboratorului National Pacific Northwest, precum şi de ofiţeri specialişti în combaterea infracţionalităţii transfrontaliere.