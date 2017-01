ALERTĂ! Sânge insuficient - iată soluția Centrului de Transfuzii Constanța!

09:43:28 / 05 Octombrie 2016

Lipsa donatori ?!?

In 2015 am fost de 3 ori , coada 15-20 persoane, am plecat. In 2016 am fost in primavara sa incerc...tot 15-20 persoane, am plecat. O sa donez cand se simplifica procedura si se misca mai repede treaba. P.S. Sa nu zic cazurile cand la coada sunt boschetari/indieni care miros de lesini !