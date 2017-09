Alertă SRI! România, noua poartă de intrare în Europa a refugiaţilor

România este noua poartă de intrare în Europa a refugiaților din Orientul Mijlociu și nordul Africii. Asta deoarece, în ultimele zile, sute de migranți au pătruns în țara noastră, fie pe apă, fie pe uscat. În mod cert, ținta lor finală nu este România, unde nivelul de trai este scăzut, ci țările mult mai dezvoltate din Vest, unde refugiații știu că statele respective le asigură un trai mai mult decât decent. Până când acești imigranți vor reuși să-și continue călătoria spre Vest, statul român va trebui să se ocupe de ei, să-i cazeze, să le dea apă, mâncare și bani de buzunar. În plus, trebuie să le asigure și servicii medicale adecvate. Adică să cheltuie foarte mulți bani pentru a le asigura traiul de zi cu zi. Îngrijorarea mai mare este că, așa cum cum spuneam mai sus, numărul refugiaților care ajung în țara noastră a crescut alarmant de mult. Potrivit directorului adjunct al Gărzii de Coastă Constanța, comisar șef de poliție Laurenţiu-Cristian Cicu, numai în ultimele zile aproximativ 200 de refugiați din Irak și Siria au pătruns în România. În plus, la socoteală mai punem și faptul că alți zeci de refugiați au încercat să treacă frontiera României prin vama de la Nădlac (Arad). Un ultim val de migranți a fost descoperit de polițiștii de frontieră duminică noapte, 20 spre 21 august, în zona Mangalia. Două nave ale Gărzii de Coastă au interceptat un pescador la bordul căruia se aflau mai multe persoane. Purtătorul de cuvânt al Gărzii de Coastă, subinspectorul Alexandru Ion, a declarat, potrivit Agerpres, că două nave de patrulare din cadrul Grupului de Nave Mangalia au fost mobilizate în noaptea de duminică pentru a se deplasa într-un raion situat la aproximativ 23 de mile marine travers de Portul Mangalia, după ce, în jurul orei 20.45, Sistemul Integrat de Supraveghere la Marea Neagră (SCOMAR) a detectat un pescador suspect navigând din apele internaționale spre țărmul României. „Navele Gărzii de Coastă au interceptat și escortat spre port ambarcațiunea clandestină ce avea arborat pavilionul românesc, dar fără a fi inscripționat vreun nume. La bordul navei se află zeci de persoane“, a spus Alexandru Ion. În cadrul verificărilor preliminare, s-a constatat că este vorba despre 70 de persoane, 23 de copii, 12 femei și 35 de bărbați, din Siria și Irak, care intenţionau să ajungă în mod ilegal în ţara noastră. „Persoanele au fost debarcate în siguranță în portul din Mangalia, iar după acordarea de asistență și îngrijiri medicale de specialitate, cercetările vor fi efectuate sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța“, a punctat Alexandru Ion. Interesant este că printre migranții aduși la cheul Gărzii de Coastă Mangalia s-a numărat și o femeie gravidă, care a fost transportată la Spitalul Mangalia pentru verificări medicale. Este cel de-al doilea caz în care cei de la Garda de Coastă, în numai câteva zile, reușesc să descopere o navă care transportă migranți clandestini. Precedenta situație a fost săptămâna trecută, când un motor-yacht sub pavilion Turcia, având la bord 69 de refugiați de naționalitate irakiană, a fost interceptat de o navă de patrulare a Gărzii de Coastă pe Marea Neagră, în apele teritoriale românești, la o distanță de 10 mile maritime travers de Portul Mangalia.

DE CE E LUATĂ CU ASALT ROMÂNIA

În noile condiții date, mulți români se întreabă, și pe bună dreptate, de ce traficanții îi conduc pe refugiați spre țări precum România și Bulgaria, care, până în prezent, nu figurau pe harta migrației. Pentru a răspunde la această întrebare, trebuie să luăm în considerare mai multe aspecte, care țin de un context internațional mai amplu. În primul rând, este foarte important de notat faptul că principalele țări care aspirau migranți, Italia și Grecia, pe fondul unul aflux uriaș de refugiați, și-au luat măsuri pentru micşorarea şi sistarea afluxului, în timp ce Franța a început să îi expulzeze. Cu alte cuvinte, țările Europei, care au fost în prima linie, au început să pună piciorul în prag. În al doilea rând, trebuie să ne îndreptăm atenția spre situația în care se află Turcia și Siria. Pe de-o parte, Turcia a decis să-și închidă o parte dintre granițe, punând totul pe seama unei posibile alerte teroriste. Asta înseamnă că, nemaiavând pe unde să treacă, automat, refugiații se îndreaptă către alte rute, printre care se numără unele ce includ și România. Dacă analizăm situația din Siria, aceasta e din ce în ce mai gravă, dat fiind faptul că acordul dintre Rusia și SUA privind suspendarea ostilităților între facțiuni a durat fix trei zile. Asta i-a determinat pe sirienii care mai sperau că războiul va înceta, să-și părăsească locuințele și să se îndrepte spre Europa.

SRI ARE TREABĂ!

Odată cu afluxul de migranți, apare și o altă problemă. Este vorba de creșterea riscului de atentate teroriste. Dacă până acum România a avut două cazuri de „terorică“, de data aceasta, șansele ca printre refugiați să se regăsească și persoane care să amenințe serios siguranța națională sunt extrem de mari. Așadar, în noile condiții, există foarte mari șanse ca țara noastră să fie ținta atacurilor teroriste, ceea ce înseamnă că Serviciul Român de Informații va fi pus serios la treabă.

ROMÂNIA NU VA ACCEPTA COTELE OBLIGATORII DE REFUGIAȚI

Dacă, în urmă cu câteva zile, ministrul Afacerilor Externe, Teodor Meleşcanu, a declarat că a fost făcută o ofertă pentru relocarea în România a 1.942 de refugiaţi aflaţi în Grecia şi Italia, luni, la ambasada Spaniei, ministrul a anunțat că România nu va accepta cotele obligatorii de refugiați. „România e o țară de tranzit, numărul de refugiați e relativ mic”, a spus Meleșcanu. Amintim că cei din Comisia Europeană a decis, în septembrie anul trecut, că România trebuie să primească peste 6.300 de refugiați.