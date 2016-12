ALERTĂ! Vaccinarea copiilor este vitală! A reapărut poliomielita!

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, secretarul de stat Raed Arafat, atenționează că este extrem de periculos că unele persoane publice susțin că nu ar trebui vaccinați copiii, menționând totodată că cel mai grav ar fi revenirea unor boli care au fost eradicate datorită campaniilor de vaccinare.

''Am urmărit înverșunarea cu care unele persoane publice fac reclamă anti-vaccinare! Este datoria mea ca medic să iau o poziție clară fundamentată pe ce am învățat și pe ce am văzut pe parcursul anilor. Este incredibil, și chiar extrem de periculos, pentru că unii chiar cred cele spuse de astfel de persoane care au un grad de credibilitate mare, fiind persoane publice! Ca medic vă spun că cel mai grav lucru ar fi revenirea unor boli care au fost eradicate datorită campaniilor de vaccinare'', a postat duminică seara Raed Arafat pe pagina sa de Facebook.

El a precizat că, din cauza refuzului părinților de a-și vaccina copiii, a început să reapară poliomielita, boală ce a fost eradicată prin vaccinare.

''Poliomielita este una dintre bolile eradicate datorită vaccinării și care a început să re-apară din cauza refuzului unor părinți de a-și vaccina copiii lor! Nu știu ce poate gândi sau simți un părinte care nu-și vaccinează copilul când o să vadă copilul sau mutilat pe viață sau când o să-și piardă copilul din cauza unei boli împotriva căreia acesta nu a fost vaccinat. Respect părerile altora, însă când o persoană publică face reclamă împotriva vaccinării trebuie să vină cu probe științifice incontestabile. La acest moment singurele probe incontestabile sunt cele în favoarea vaccinării și nu cele împotrivă!'', a spus Arafat.

Potrivit acestuia, vaccinarea copiilor este ''vitală'', iar aceștia nu trebuie condamnați la moarte sau la mutilare.

''Nu cred că toate statele conspiră împotriva cetățenilor lor și nici statul Român nu conspiră împotriva Românilor și a copiilor lor! Vă rog și vă îndemn să vă documentați bine înainte de a condamna copilul D-voastră și alți copii cu el la moarte sau la mutilare pe viață!'', a scris Raed Arafat.