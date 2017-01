Alessandro Safina, în duet cu Ianna

După ce, în 2008, Adela Popescu a fost aleasă pentru a cînta în duet cu Alessandro Safina, anul acesta, componenta trupei Ladies, Ianna, este cea care va urca pe scenă cu celebrul tenor Italian, la Bucureşti, pe data de 2 noiembrie. Managerii starului au remarcat-o în cadrul unei selecţii, între mai multe artiste propuse pentru a acompania vedeta muzicii italiene pe scena Sălii Palatului. „Am făcut o adevărată pasiune pentru stilul pop-opera şi sînt extrem de onorată că pot păşi pe aceeaşi scenă, mai mult, chiar interpreta cîteva melodii alături de idolul meu, Alessandro Safina”, a declarat Ianna. Aceasta a adăugat: „Genul acesta de întîlniri profesionale îţi pot schimba viaţa, iar eu aştept cu mare emoţie să cîntăm împreună, mai ales că repertoriul va fi superb: Luna, Con Te Partiro (Time to Say Goodbye), The Prayer”.

Alessandro Safina va fi prezent pe scena Sălii Palatului din Bucureşti, pe data de 2 noiembrie şi va fi acompaniat şi de Orchestra Metropolitană Bucureşti. Biletele au preţuri cuprinse între 80 şi 200 lei, fiind disponibile în reţelele magazinelor Diverta şi Eventim (Germanos, Cărtureşti, Vodafone), la Sala Palatului, magazinul Muzica, iar online, pe site-urile www.bluemusic.ro, www.bilete.ro, www.myticket.ro, www.blt.ro, www.vreaubilet.ro, www.ticketpoint.ro şi www.eventim.ro. În premieră, Blue Music, organizatorul evenimentului a pregătit un pachet special Meet&Greet Experience, în valoare de 500 lei, ce oferă oportunitatea de a-l întîlni personal pe tenor în culise, înainte de începerea concertului. Pachetele amintite pot fi comandate şi prin email (blue.ticket[at]bluemusic.ro).