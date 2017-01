Alex Clare, confirmat la Summer Well Festival

Solistul britanic Alex Clare este primul nume confirmat pentru cea de-a doua zi a festivalului Summer Well, programat în zilele de 13 şi 14 august. Pe scena festivalului care se va desfăşura pe Domeniul Ştirbey, situat în apropiere de capitală, vor urca, în prima zi, Plan B, Noisettes, Mystery Jets, Chew Lips şi Grafitti6.

Alex Clare, cunoscut publicului şi ca Alexander Muertos, a cântat în mai multe trupe londoneze înainte de a îşi încerca norocul în cariera solo. La două săptămâni după ce echipa Island Records a ascultat un demo al artistului, acesta semna deja un contract cu renumita casă de discuri. Albumul său de debut, “The Lateness of the Hour”, va fi lansat pe 11 iulie, iar primele single-uri de pe acest material, “Up All Night” şi “Too Close” au fost foarte bine primite de public. Piesa “Too Close” a fost deja răsplătită cu titlul de “3FM Megahit” din partea celebrului radio olandez 3FM. Alături de Alex Clare, pe 14 august, vor urca pe scenă şi cei de la Interpol.