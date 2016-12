Alex Mica o aduce pe... „Dalinda” la mare

Interpretul hiturilor „Dalinda” şi „Maria Maria”, Alex Mica, revine, în acest weekend, la Mamaia, pentru un concert în Crema Summer Club, acolo unde a făcut show şi în minivacanţa de 1 Mai. Evenimentul este programat vineri, după miezul nopţii. Biletele costă 20 de lei, însă numai pentru domni, doamnele şi domnişoarele beneficiind de intrare gratuită.

Alex Mica este un tânăr interpret timişorean stabilit anul acesta, la Constanţa, unde lucrează sub îndrumarea lui Laurenţiu Duţă, în echipa 1AM Artist. El s-a remarcat vara trecută, odată cu lansarea piesei „Senorita”, interpretată împreună cu DJ Allexinno şi Starchild. La ediţia de anul acesta a galei Romanian Music Awards, Alex a reuşit să câştige trofeul la categoria „Best New Act”, iar acum se află în vârful topurilor muzicale autohtone cu piesa „Maria Maria” featuring Like Chocolate.