Alex Velea lansează single-ul “Prototype“, la Constanţa

Câştigătorul premiilor “Best Show”, “Best Male”, “Best New Artist”, “Best Pop” şi “Best Featuring” la Romanian Music Awards 2010, Alex Velea, este aşteptat la Constanţa, sâmbătă noapte, pentru un show incendiar găzduit de clubul Wish. Pentru că publicul său de la malul mării îl primeşte, mereu, cu mult entuziasm, cântăreţul a decis ca, de această dată, să le facă o surpriză constănţenilor, cântând în premieră single-ul “Prototype“.

Alex Velea se numără printre artiştii din muzica românească aflaţi „pe val”, piesele sale devenind, de fiecare dată, hituri. Succesul pentru Alex nu a venit, însă, peste noapte, pasiunea pentru muzică existând încă din copilărie şi fiindu-i insuflată de părinţi, în special de tatăl său, care este muzician. A început să cânte de la vârsta de nouă ani, iar la 11 ani, era elev al Palatului Copiilor. De la 16 ani a început să studieze, timp de aproximativ patru ani, canto clasic. Alex se consideră un norocos, deoarece meseria lui coincide cu ceea ce îi place lui să facă cel mai mult: muzică.

La sfârşitul lui 2003, după ce a câştigat emisiunea-concurs ”Star Factory”, Alex a colaborat cu Anna Lesko la o melodie de pe ediţia specială a albumului ei, „Pentru tine\". A urmat o colaborare cu Anda Adam, pentru cel de-al doilea album solo al ei, \"Confidential\", iar melodia \"Ce ţi-aş face (Selecta)\" a ajuns în topurile muzicale româneşti, fiind difuzată des de posturile de radio şi TV.

În toamna lui 2006, Alex a lansat melodia \"Yamasha\", o declaraţie din partea artistului, care a încercat să pună pe note gânduri, sentimente, trăiri. Pentru albumul de debut a colaborat cu Smiley, Marius Moga, Connect-R, Matteo şi Don Baxter. De-a lungul timpului, cântăreţul şi-a demonstrat polivalenţa, admiraţia şi capacitatea de a aborda cu succes mai multe genuri muzicale, fapt dovedit şi de colaborările pe care le-a avut. Pentru primul single de pe album, piesa „Yamasha\" compusă de Marius Moga şi Smiley, textul fiind semnat chiar de Alex, s-a filmat un videoclip, în 2006, regia aparţinându-i unui alt bun prieten, Iulian Moga.

Dar cele mai elocvente confirmări ale talentului lui Alex sunt numeroşii fani pe care îi are pretutindeni în ţară - dovadă o constituie şi programul solicitant de concerte - precum şi numeroasele premii câştigate: Discul de aur pentru albumul \"Yamasha\", ”Best Show”, ”Best Male”, ”Best New Artist” la Romanian Music Awards. În 2009, cântăreţul a lansat alte două single-uri de succes: \"Doar ea\" şi \"Secret\", cel din urmă în colaborare cu Puya. Piesele sunt extrase de pe albumul \"Secret\", de pe care mai face parte şi \"Don\'t Say It\'s Over\", cel mai nou single al lui Alex care a avut parte de o promovare inedită: în luna iunie a acestui an, artistul a reuşit să adune peste 1500 de dansatori la cel mai mare flash mob făcut până acum în România.