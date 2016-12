Alexandra Cadanţu a pierdut în primul tur al turneului de la Limoges

Jucătoarea de tenis Alexandra Cadanţu (locul 275 în clasamentul mondial) a pierdut luni meciul cu franţuzoaica Oceane Dodin (poziţia 69 WTA), scor 6-2, 4-6, 2-6, în primul tur al turneului WTA 125K Series de la Limoges (Franţa), disputat în sală.

Partida a durat două ore şi şase minute. Dodin a fost cotată cu a treia şansă la câştigarea turneului, în timp ce Cadanţu a venit din calificări.

Oceane Dodin (20 de ani) are un an foarte bun, cu 33 de victorii în partidele disputate pe suprafaţă dură în sală, aflându-se la cea mai bună clasare din carieră. De cealaltă parte, românca are un bilanţ negativ pe suprafeţele rapide, preferând zgura.

Pentru participarea la Limoges, Alexandra Cadanţu (26 de ani) va primi un punct în clasamentul WTA şi un cec în valoare de 847 de euro.

Marţi, în primul tur al competiţiei din Franţa, Sorana Cîrstea (locul 80 WTA) va juca împotriva elveţiencei Amra Sadikovic (177 WTA).