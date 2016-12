Alexandra Dinu se mărită

Alexandra Dinu a acceptat cererea în căsătorie făcută de actorul italian Luca Bastianello, cu care se iubeşte de mai bine de un an. Ea se pregăteşte, astfel, să îmbrace rochia de mireasă pentru a doua oară şi spune că era pregătită pentru acest pas. „Am primit şi cererea în căsătorie. Ne gândeam că o vom face anul acesta, dar am avut alte priorităţi. Sunt pregătită, oarecum. Eu nu consider esenţială căsătoria. Dacă există dragoste, ea trebuie să crească pe zi ce trece. De multe ori, căsătoria schimbă totul în rău”, a declarat Alexandra Dinu.

Fosta soţie a fotbalistului Adrian Mutu a mai avut o relaţie de cinci ani cu afaceristul Andrea Rizzoli, cu care nu a ajuns, însă, la altar.