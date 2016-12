Alexandra Marinescu, 15 ani, pilot în Formula 4

Pilotul Alexandra Marinescu, în vârstă de 15 ani, prima româncă din competiţiile de monoposturi, a început testele oficiale în Formula 4 alături de echipa Richardson Racing, acestea având loc pe circuitul Brands Hatch (Marea Britanie). Formula 4 este o competiţie de monoposturi în care maşinile sunt echipate cu motoare Ford de 160 de cai putere. ”După karting şi competiţia de monoposturi Skip Barber din Statele Unite, cred că Formula 4 este pasul normal în cariera mea, mai ales că beneficiază de susţinerea FIA şi pentru că este singura care acceptă piloţi de 15 ani. Am început deja pregătirile şi abia aştept prima cursă din acest sezon”, a spus Marinescu. Deşi anul trecut a efectuat testele de acomodare alături de Virtuosi Racing, iar acum a pilotat o maşină a Richardson Racing, Marinescu susţine că nu ştie ce echipă va alege pentru sezonul 2015. ”Încă nu am decis cu ce echipă vom concura în 2015 şi avem programate mai multe teste înainte de a lua o decizie. Acum, cel mai important a fost să parcurg kilometri, să mă acomodez cu maşina şi să găsesc un ”set up” de bază de la care să pornesc în sesiunile următoare”, a completat Marinescu. Formula 4 este o competiţie rezervată juniorilor. Campionatul nu are loc la nivel internaţional, dar fiecare ţară poate organiza un campionat propriu, respectând însă regulamentul federaţiei internaţionale.