Alexandra Petric a câștigat turneul Junior Trophy de la București

Jucătoarea română Alexandra Petric a câștigat cea de a VI-a ediție a turneului Dr. Oetker Junior Trophy, competiție rezervată copiilor sub 14 ani care s-a desfășurat la Centrul Național de Tenis din București, se arată într-un comunicat.

Petric a învins-o în finală pe rusoaica Oksana Selekhmeteva cu scorul de 6-4, 1-6. 6-1.

"A fost cea mai bună săptămână din viața mea, mă simt foarte bine. Sunt foarte muncitoare, îmi place să alerg și am lovituri bune. Am părinți antrenori, care m-au învățat să am o atitudine bună, să rămân foarte calmă și pozitivă. Mă bucur că am câștigat acasă", a declarat Alexandra Petric.

La dublu fete, cuplul Anna Panchartek (Cehia)/Michelle Tikhondo (SUA) a învins în finală perechea Mafalda Guedes (Portugalia)/ Matilde George (Portugalia), scor 6-2, 6-3.

În concursul rezervat băieților s-a impus danezul Elmer Moller, care în ultimul act l-a învins pe Petr Nesterov (Bulgaria) cu scorul de 4-6, 6-3, 6-4.

Perechea Derrick Chen (Marea Britania)/ Dali Blench (SUA) a câștigat concursul de dublu băieți după victoria obținută cu scor 6-1, 4-6, 10-8 în fața cuplului Eduardo Morais (Portugalia)/ Pedro Dimas Rivinho Graca (Portugalia).

Prezent la festivitatea de premiere, George Cosac, președintele Federației Române de Tenis, a declarat că speră ca peste câțiva ani copiii din cadrul acestui turneu să fie vedetele turneelor de Grand Slam. "Nu avem cum să ne comparăm cu țările mari la nivel de buget, la infrastructură sau la număr de oameni. Însă, avem șansa să compensăm acest lucru cu sprijinul unor oameni pasionați. Apoi, e grija pe care federația o are față de sectorul juvenil și contribuția părinților. Numai așa reușim să ajungem la un nivel înalt în tenisul mondial, exemplu fiind fetele. La acest turneu deja a ajuns o tradiție să se se alinieze cei mai buni jucători din Europa. Privim cu încredere la românii care ne reprezintă acum la Roland Garros, unde sperăm să avem surprize plăcute. Iar peste câțiva ani îi vom vedea să joace la Roland Garros pe copiii de la acest turneu", a afirmat George Cosac.

La cea de a șasea ediție a turneului Dr. Oetker Junior Trophy, competiție internațională din cadrul Tennis Europe de categoria 1, au concurat 210 sportivi din 25 de țări.