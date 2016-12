Alexandra Stan, desfigurată de iubitul-manager

INCIDENT TRAUMATIZANT Cântăreaţa Alexandra Stan a ajuns, sâmbătă seară, la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, cu vânătăi şi echimoze. Artista a fost găsită, în jurul orei 19.00, de un echipaj al Poliţiei Rutiere care patrula pe drumul naţional ce leagă Constanţa de localitatea Valu lui Traian, echipaj care a observat pe marginea şoselei, în dreptul ieşirii de pe Autostrada Soarelui, un bărbat şi o femeie care se certau, în apropierea unui autoturism. Oamenii legii i-au legitimat pe cei doi, stabilind că este vorba despre cântăreaţa Alexandra Stan şi Marcel Prodan. Alexandra era speriată şi cu urme vizibile de violenţă pe chip. Poliţiştii au escortat-o la Spitalul Clinic Judeţean Constanţa, unde a primit îngrijiri şi i-au fost făcute câteva investigaţii, după care a părăsit unitatea spitalicească.

Alexandra a declarat ulterior ieşirii din spital faptul că managerul Marcel Prodan a lovit-o, sâmbătă, în studioul din Constanţa în care îşi înregistra melodiile şi că a fost bătută până a leşinat. Când şi-a revenit, l-a rugat pe impresar să o ducă acasă, iar pe drum, pe fondul altor certuri, Alexandra a coborât din maşină şi a fost preluată de un echipaj al Poliţiei Rutiere. Ea a precizat că impresarul nu consumase niciun fel de băutură alcoolică înaintea incidentului. Alexandra a mai spus că ieri a fost să îşi procure certificat medico-legal şi că avocatul ei a depus plângere penală împotriva lui Marcel Prodan. Tot ieri, în cursul amiezii, Alexandra a fost internată în spitalul din Medgidia, la secţia Neurologie, de unde a făcut declaraţii detaliate presei.

PLINĂ DE VÂNĂTĂI Imaginile cu semnele agresiunii de pe faţa şi corpul artistei au acaparat agendele televiziunilor din ţară şi au şocat opinia publică, iar părinţii ei trăiesc în continuare, din plin, şocul incidentului. Mama artistei a avut, ieri, o zi extrem de solicitantă, cu numeroşi „musafiri” din presă, care au venit la casa familiei Stan din Valu lui Traian şi cărora chiar şi vecinii de pe stradă le-au vorbit la superlativ despre Alexandra. Mama ei, însă, nu şi-a putut stăpâni lacrimile. „Mi-a nenorocit copilul şi pentru asta o să plătească! A bătut-o crunt, s-au certat, însă nimic nu justifică o asemenea violenţă. Face controale, pentru că se simte foarte rău, o doare rinichiul, ea are un singur rinichi, în zona căruia a primit o lovitură puternică. I-a terfelit imaginea şi i-a distrus cariera”, a spus mama Alexandrei, Daniela Stan.

ACUZE DE DIVERSIUNE În cursul zilei de duminică, pe pagina de Facebook a artistei a apărut o informaţie conform căreia blondina ar fi fost implicată într-un accident, care i-a îngrijorat pe fani, însă artista a infirmat ulterior şi a susţinut că gestul acelui anunţ i-a aparţinut impresarului Prodan, în ideea de a justifica absenţa ei de la câteva concerte programate în această perioadă. Atât solista, cât şi mama acesteia l-au acuzat pe impresar de diversiune. „Alexandra Stan a fost implicată într-un accident. Se recuperează. Revenim cu amănunte. Echipa de management a Alexandrei Stan“, a fost mesajul postat pe pagina de Facebook a solistei.

FAIMĂ, BANI, DRAGOSTE ŞI... VIOLENŢĂ Relaţia dintre Alexandra şi managerul ei, Marcel Prodan, a stârnit de nenumărate ori suspiciuni. S-a zvonit, la un moment dat, că cei doi ar fi şi locuit împreună, o vreme. Cu toate că artista a declarat ferm, ieri, că nu a avut o relaţie altfel decât profesională cu Prodan, o fostă prietenă de-a ei a declarat pentru „Telegraf”, preferând să păstreze anonimatul, faptul că între ei a existat o relaţie de aproximativ doi ani, în care Alexandra a mai îndurat „umilinţe”, însă nu atât de grave. Întrebată dacă fiica sa avea o relaţie cu impresarul, mama artistei a răspuns evaziv. „Se pare că aveau şi o relaţie... noi ştim foarte puţine din spusele ei”, a declarat Daniela Stan. Există, de asemenea, zvonuri şi informaţii conform cărora Alexandra ar mai fi fost implicată în trecut într-o relaţie cu un individ „recalcitrant”.

Cu ochii învineţiţi şi cu lacrimi pe obraz, de pe patul de spital, Alexandra s-a descărcat ieri din plin, în faţa jurnaliştilor şi s-a dezlănţuit împotriva fostului manager. „M-au internat pentru că sunt slăbită şi am dureri foarte mari... Îmi vor mai face analize. El ştia ce probleme am şi, cu toate acestea, mi-a dat un picior în rinichi. Este adevărat că m-a aruncat din maşină şi m-a ajutat un cetăţean străin. Poliţiştii m-au ajutat şi ei şi m-au calmat. Marcel vroia să mă ducă acasă, după ce m-a bătut la studio şi aveam ochiul vânăt, iar din nas îmi curgea sânge. Tatăl meu a făcut două infarcturi în trecut şi nu vroiam să mă vadă aşa. Le spun pe această cale tuturor femeilor care au primit chiar şi o singură palmă... să nu accepte aşa ceva, pentru că nu merită! Numai eu ştiu cât am muncit, cât am îndurat şi câte nopţi nedormite am avut pentru această colaborare”, a declarat Alexandra de pe patul de spital.

Ea a mai spus, totodată, că problemele nu o vor învinge. „Acum un an au început problemele. Totul a pornit de la bani, pentru că mi-am cerut drepturile pe care nu le mai primisem de ceva vreme. Mi-a spus că fără el eram nimeni şi i-am spus că fără bani nu muncesc, pentru că nu sunt sclava lui, iar el mi-a spus că da, sunt sclava lui. Am de gând să merg până în pânzele albe, merg mai departe cu plângerea, am să întrerup orice fel de colaborare şi orice fel de contact cu acest om, am de gând să îmi recuperez banii, să mă fac bine şi să revin pe scenă”, a mai spus Alexandra.