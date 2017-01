Alexandra Stan, din nou pe val

Cântăreaţa constănţeană Alexandra Stan este din nou un artist pe val, interpretând, în această vară, imnul „Liberty Parade", dar şi piese care au devenit rapid hituri, precum „Thanks for Leaving" sau „Cherry Pop".

Dacă, pe plan profesional, şi-a angajat o nouă echipă, care să o ajute să ducă mai departe succesul de care s-a bucurat în perioada în care o manageria Marcel Prodan, pe plan personal, artista este discretă, iar subiectul noului iubit este ţinut secret. Pe conturile ei de socializare de pe internet, cântăreaţa postează numai imagini atent editate şi link-uri către piesele ei, păstrând o discreţie cu care şi-a obişnuit fanii de ani buni. Chiar şi aşa, aceştia sunt foarte numeroşi şi din toate colţurile lumii, iar cele mai recente fotografii postate pe Facebook de artista care are un look total schimbat - este mai slabă şi are părul roşcat - au făcut ravagii printre admiratorii ei, care o bombardează cu complimente şI declaraţii drăgăstoase.