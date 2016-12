Alexandra Stan, în prim-plan, cu un nou single

Frumoasa interpretă constănţeancă, Alexandra Stan, a lansat pe internet, în sfârşit, noul single căruia i-a ţinut secret până şi numele, timp de o săptămână. Piesa se numeşte „Cliche (Hush Hush)\", iar dacă până de curând se ştia doar un vers - „Hush, hush baby, Don\'t you know we are not a cliche\" - acum poate fi ascultată în întregime.

Noul single al Alexandrei Stan, „Cliche (Hush Hush)\", care are deja şi videoclip, este produs de Maan Studio şi apare la aprox. patru luni de la lansarea piesei „Lemonade\". Cele două melodii se vor regăsi pe cel de-al doilea album la cântăreţei de la malul Mării Negre, devenită cunoscută în toată lumea cu hiturile „Mr. Saxobeat” şi „One Million”.

Artista a câştigat, recent, premiul „Best world breakthrough of a Balkan artist\", în cadrul Balkan Music Awards 2012.