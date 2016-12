Alexandra Stan, mai căutată decât... Bruno Mars şi 50 Cent

După ce a ocupat un loc fruntaş în topul celor mai sexy femei din lume, alături de Inna, Alexandra Stan face parte acum şi din clasamentul celor mai căutaţi artişti ai anului 2011. Artista se situează pe locul şase, înaintea lui Bruno Mars sau 50 Cent.

Echipa din spatele aplicaţiei SoundHound, un program soft foarte popular de identificare muzicală, a realizat un top al celor mai căutaţi artişti din anul 2011. Piesa „Mr. Saxobeat” a Alexandrei Stan s-a clasat pe locul şase, artista fiind chiar mai căutată decât orice melodie a cântăreţilor Bruno Mars, 50 Cent sau Martin Solveig. Primul loc în acest clasament îl ocupă trupa Foster The Prople, cu piesa „Pumped Up Kids”, urmată de Adele, pe locurile doi şi cinci, cu cu piesele „Someone Like You” şi, respectiv, „Rolling in the Deep”.

Frumoasa cântăreaţă din Constanţa se bucură, aşadar, de multe realizări la începutul acestui an, întrucât, alături de Inna, a ocupat poziţii fruntaşe în topul celor mai sexy femei din lume, iar Selena Gomez a interpretat chiar melodia artistei de la malul Mării Negre, „Mr. Saxobeat\", într-unul dintre concertele sale recente.