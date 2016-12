Alexandra Stan, nominalizată la Romanian Music Awards 2011

Alexandra Stan, Andra, Loredana şi Vunk au fost nominalizaţi la Romanian Music Awards 2011, competiţie care se va desfăşura pe 16 septembrie, în Piaţa Sfatului din Braşov. Anul acesta, MediaPro Music va fi prezentă la cele mai importante premii ale industriei muzicale româneşti, Romanian Music Awards, prin artişti precum Alexandra Stan, Andra, Loredana şi Vunk, pentru performanţele din ultimul an, la şase din cele 14 categorii.

Constănţeanca Alexandra Stan va concura alături de Andra la categoria \"Best Female\", urmând să-şi dispute şi titlurile de \"Best Dance\" şi \"Best Song\" pentru megahit-ul \"Mr. Saxobeat\". Loredana este nominalizată pentru \"Best Live\", iar băieţii de la Vunk vor concura pentru premiul \"Best Rock\". Cei interesaţi pot să-şi voteze artistul preferat la fiecare categorie Romanian Music Awards 2011 pe rma.1music.ro.

Gazda evenimentului va fi Puya, nominalizat la categoria \"Best Album\" - \"Românisme II\".