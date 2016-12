Alexandra Stan va susţine un concert caritabil

Alexandra Stan, frumoasa interpretă din Constanţa, va susţine un recital în scop caritabil, pe 23 septembrie, la Arenele Romane din Capitală, pentru Alex Gherman, un băieţel de trei ani care suferă de talasemie majoră. Artista s-a întors recent în România, după o perioadă destul de încărcată, pe care şi-a petrecut-o în mai multe ţări din Europa şi pe parcursul căreia şi-a promovat cu succes - s-ar spune - muzica.

Evenimentul de la Arenele Romane face parte din campania „Din inimă pentru copii”, destinată strângerii de fonduri pentru copiii bolnavi din România. Costul unui bilet este de 20 de lei, bani care vor fi integral donaţi pentru însănătoşirea lui Alex. Fratele micuţului, în vârstă de 13 ani, a suferit şi el de aceeaşi afecţiune, reuşind să se vindece cu ajutorul banilor pe care i-a primit tot în urma unei astfel de campanii.

Cântăreaţa ale cărei piese au ajuns pe primul loc în topurile din Franţa, Italia şi Germania şi pe a treia poziţie în UK Charts a fost, de curând, vedeta unui pictorial de senzaţie realizat pentru ediţia din Marea Britanie a celebrei reviste pentru bărbaţi FHM, al cărei număr din luna octombrie o va avea pe copertă pe carismatica româncă. Nominalizată la trei categorii ale Romanian Music Awards 2011: Best Dance, Best Female, Best Song, cântăreaţa este una dintre artiştii cu cele mai multe şanse de a pleca învingători de la gala din această vineri, de la Braşov.