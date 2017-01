Alexandra Tănase din Canada, „Miss Diaspora” 2008

Festivalul „Callatis” a ajuns la final, show-urile spectaculoase de pe parcursul celor şapte seri atrăgînd ca un magnet zeci de mii de spectatori. Sub titulatura „De la Callatis cu dragoste”, în seara de 15 august, publicul aflat la Mangalia i-a putut urmări pe „3SE”, Andreea Bănică, Fuego, Dan Doboş & Cornelia Ciobanu, Sirma Granzulea, Steliana Sima, Andra, George Nicolescu, Aneta Stan, dar s-a putut bucura şi de marea surpriză a serii, concursul „Miss Diaspora”. Tot vineri seară, turiştii aflaţi în staţiunea Neptun au putut urmări recitalurile trupelor „Direcţia 5”, „Provincialii”, „Zero”, „Replik”.

Seara de sîmbătă a adus pe scena-scoică din portul Mangalia, în cadrul unui… „Cocktail Callatis”, pe Andra, Celia, Aida, David DeeJay & Dony, Anka Badiu, „Alb Negru”, Andreea Antonescu, „Zero”, Lili Sandu, Julia Jianu, „Paradise”, Annes, „Distinto”, Shanna, Sylvie, Dya, Alin Pascal Band, Alina Sorescu, „Blaxy Girls”, „Shock”, în timp ce pe plaja „La steaguri” din Neptun au cîntat Anka Badiu, „Alb Negru”, Anna Lesko, Claudia, Jorge.

Dacă Fuego a ridicat în picioare, vineri seară, publicul prezent la „Callatis”, finala concursului „Miss Diaspora” a „condimentat” show-ul cu emoţii. Devenită deja o tradiţie la Festivalul „Callatis”, competiţia s-a încheiat în cea de-a patra seară a festivalului. Organizat de Primăria Municipiului Mangalia şi Asociaţia „Pro Familia”, concursul, la care au participat 19 concurente, a fost o pledoarie pentru frumuseţea româncelor de peste hotare. Juriul a fost format din Adrian Păunescu, (preşedinte), Monica Tusac (Miss România în 1995), Ricky Dandel (cantautor), Loredana Sachelaru (participantă la Miss Diaspora 2006), Marina Kabic (premiul al II-lea şi premiul publicului la Miss Diaspora 2007), Ioan Niculae (preşedintele grupului Interagro, partener al festivalului), Virgil Stancu (manager complex Paradiso, sponsor principal Miss Diaspora 2008), Cristina Rădulescu (director general ziarul „Actualitatea Românească”). Pe lîngă cele trei premii ale concursului au fost oferite şi două premii de popularitate, în valoare de 500 de dolari. Nicoleta Buga din Serbia a cîştigat premiul de popularitate, în urma televotingului, în timp ce, pe baza votului pe internet, cîştigătoare a fost Alexandra Tănase din Canada. Sponsorul principal al concursului, Complexul Paradiso, a oferit un premiu în valoare de 1.500 euro Denisei Melinte din Italia, care va deveni, timp de un an, imaginea complexului. De asemenea, preşedintele grupului „Interagro”, Ioan Niculae, a oferit un premiu de excelenţă, în valoare de 5.000 de lei, Letiţiei Viţelaru din Italia. Locul al III-lea, în valoare de 2.000 de lei, a revenit Ioanei Şerbu din Belgia, dar şi Mariei Van Haaren din Franţa, iar pe locul al II-lea (3.000 de lei) s-a clasat Denisa Melinte din Italia.

Titlul de „Miss Diaspora”, în valoare de 5.000 de lei, a fost înmînat de Monica Grosu-Tusac şi a ajuns la Alexandra Tănase din Canada, o tînără de 19 ani, cu înălţimea de 1,79 şi cu greutatea de 55 kg. „Încă nu m-am… trezit, dar sînt foarte fericită şi mă bucur că am participat la acest concurs. A fost o experienţă unică, am învăţat foarte multe. Nu mă aşteptam la nimic, mă gîndeam la faptul că pot sau nu pot să cîştig, oricum ar fi fost, viaţa merge mai departe. Am cîştigat foarte multe prin faptul că am venit aici. Voi mai participa la astfel de concursuri. În România vin în fiecare vacanţă de vară, m-am născut aici, la Braşov şi am plecat acum nouă ani, cu mama mea, în Canada”, a declarat, emoţionată, Alexandra. Marea cîştigătoare are dimensiunile 85-65-96 şi visează să ajungă notar. La rîndul său, Monica Grosu-Tusac, a spus: „A fost destul de dificil să jurizăm, am avut în juriu oameni cu personalităţi puternice, dar am ajuns, pînă la urmă, la un numitor comun. Din puncul meu de vedere, Alexandra Tănase a fost cea mai bună, am ales eleganţa, prestanţa, rafinamentul”.

De asemenea, cîştigătoarele locurilor I, II şi III au mai primit din partea „Transilvania Fashion” un sejur de două săptămîni pe „Fashion Diamond”, sejur care va cuprinde prezentări de modă, shooting foto şi filmări.