Alexandra Ungureanu şi Keo au lansat un nou single

Colaborarea fructuoasă dintre Alexandra Ungureanu şi Keo rodeşte chiar de la acest început de an. Cei doi au lansat un nou single intitulat „Upside Down”. Ei au impresionat prima dată împreună la galele „Romanian Music Awards” de la Craiova. „Alexandra este o artistă superbă, care a reuşit să cânte piesa într-o manieră profundă şi în acelaşi timp foarte sexy. Totul a mers de la sine, pentru că amândoi ne-am regăsit din prima clipă în această piesă. M-a bucurat atât de mult ideea acestei colaborări încât nu am ezitat să mai amân pentru câteva săptămâni lansarea noului meu single”, a declarat Keo referitor la colaborarea cu Alexandra Ungureanu. La rândul ei, solista a afirmat: „Keo mi se pare un artist cu atitudine, cu stil şi, mai ales, un om cu care colaborez excelent. Piesa „Upside Down“ mi-a plăcut de prima oară, de când am auzit-o şi am încredere că va deveni un hit în perioada în care va fi difuzată. Această întâlnire pe plan profesional dintre mine şi Keo nu exclude colaborarea mea cu Crush, urmând să lansez în viitorul apropiat un nou single împreună cu băieţii”. Noul single este compus şi produs de Keo şi îmbină soundul său pop-rock cu stilul electro al Alexandrei.