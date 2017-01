Alexandra Ungureanu & „Crush” revin pe piaţa muzicală

Alexandra Ungureanu & „Crush” vor reveni în atenţia publicului larg, în curînd, cei trei artişti dorindu-şi să lanseze cel de-al doilea material discografic. Primul extras pe single, care va promova albumul, se intitulează „Inima mea” şi beneficiază, deja, de un videoclip. „L-am filmat încă din ianuarie, însă rulează, de curînd, pe canalele de specialitate. Dacă, în 2005, am debutat în formula Alexandra Ungureanu & Crush, anul acesta trebuie să ne menţinem în top cu noul album”, a declarat Alexandra Ungureanu.

Materialul discografic va conţine zece piese dintre care două cover-uri, unul după „Who Wants To Live Forever” al trupei „Queen” şi cel de-al doilea, după piesa Nicolei „Don't Breake My Heart”, cu care aceasta s-a clasat pe locul 10 la finala Eurovision din 2003. Alexandra, Sorin şi Radu au şi un featuring cu Marius de la „Akcent”, prima colaborare de acest gen a celor trei. Stilul muzical pe care cei trei artişti îl vor aborda pe acest nou material va fi cel care i-a consacrat, electro, însă va fi îmbunătăţit, cu influenţe occidentale.

Cu toate că noul material discografic era programat să apară pe piaţa muzicală în luna aprilie, Alexandra Ungureanu & „Crush” şi-au amînat revenirea pe piaţa muzicală. Motivul pentru care Alexandra, Sorin şi Radu au luat această decizie este foarte... simplu: au lucrat mai mult la album pentru ca acesta să fie de calitate.

Alexandra a devenit, în anul 2001, membră a band-ului „7th Heaven”, trupa de acompaniament a Paulei Seling, cu care a colaborat timp de trei ani ca backing vocals. În acelaşi timp, Alexandra şi-a pus vocea în piese ca „Emoţii” („Sistem”), „Dragostea mea” („Holograf”), „Beijou la la” („Morandi”) sau ¬ „Lumea visează” („UNU”). În toamna lui 2005, interpreta s-a alăturat celor doi membri ai trupei „Crush”, Radu şi Sorin, pentru un proiect ce s-a concretizat cu un prim album intitulat „Crush + Alexandra Ungureanu”, care a fost lansat în 2005.